«KDV-групп» приобретет подмосковную фирму

ФАС разрешила производителю снеков и кондитерских изделий приобрести 85% акций комбината «Озерский сувенир». Эксперты оценивают эту сделку в 1 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба России вынесла решение о приобретении ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» томским АО «КДВ». Об этом свидетельствует опубликованное на сайте ФАС решение. За 85% акций подмосковного кондитерского комбината сибирский производитель снеков может отдать почти 1 млрд рублей.

Именно ООО «KDV-групп» сейчас принадлежат известные торговые марки «Яшкино», «3 корочки», «Кириешки». Компания также развивает сеть «Ярче!». В 2016 году Forbes включил производителя в рейтинг крупнейших российских частных компаний с выручкой 80,9 млрд рублей. Основным бенефициаром «КДВ» считается ее основатель Денис Штенгелов.

О том, что «Озерский сувенир» был выставлен на продажу, стало известно еще в 2015 году. Об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на руководителей российских кондитерских компаний, получивших предложения о покупке. В портфеле подмосковного комбината марка O’Zera, Etre, «Восточная коллекция». Узнаваемый на рынке бренд компании — серия «очеловеченных» орехов и сухофруктов в шоколаде: «Чернослив Михайлович», «Вишня Владимировна», «Грецкий Орех Сергеевич».

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