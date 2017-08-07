Прокуратура проверит авиакомпанию, задержавшую рейс из Новосибирска во Вьетнам на 16 часов

Транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения требований закона о безопасности полетов, когда авиакомпания «Икар» задержала свой рейс из новосибирского аэропорта Толмачево в Камрань на более чем 16 часов.

После более чем 16 часов ожидания в аэропорту Толмачево 281 пассажир чартерного рейса авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар») вылетел из Новосибирска в Камрань, Вьетнам. Теперь проверкой авиакомпании займется прокуратура, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации задержка вылета рейса произошла из-за устранения технической неисправности воздушного судна Boeing 757-300, прилетевшего в этот же день ранее из Камрани в Новосибирск. Задержка вылета рейса по маршруту Новосибирск – Камрань составила свыше 16 часов», — рассказали в ведомстве.

В сообщении ведомства уточняется, что среди 281 пассажира рейса был 41 ребенок. Авиакомпания обеспечила всех ожидающих питанием, напитками и гостиницей. Тем не менее прокуратура собирается проверить «Икар» на соблюдение требований законодательства РФ о безопасности полетов. Так, у задержанного к вылету самолета на лобовом стекле самолета образовалась трещина.

Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала привлечение к административной ответственности за задержку рейса авиакомпании «ИрАэро». Авиаперевозчик получил штраф в размере 50 тыс. рублей за задержку рейса на 8 часов.

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