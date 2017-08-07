В Хакасии задержан мэр Черногорска

В отношении главы хакасского города возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Завтра суд решит, какую меру пресечения избрать для мэра.

Мэр хакасского Черногорска Василий Белоногов задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщает республиканское управление СК РФ. По версии следствия, чиновник «организовал безвозмездное выполнение строительных и монтажных работ на автомоечном комплексе, возведенном на земельном участке, находящемся в собственности его супруги». Все это происходило с октября 2016 года по 27 июня 2017-го. В сообщении управления уточнено, что работы выполнял один из МУПов.

Василия Белоногова задержали 4 августа вечером. Завтра Абаканский городской суд должен избрать меру пресечения мэру Черногорска. Глава Хакасии Виктор Зимин, узнав о задержании своего подчиненного, кратко прокомментировал это, подчеркнув, что «все равны перед законом».

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