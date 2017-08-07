Как стало известно «КС», ООО «Тойота Мотор» повторно объявила тендер на право быть официальным дилером марок Toyota и Lexus в Барнауле. Заявки от участников, по данным дистрибьютора, принимаются до 1 сентября. Стоит отметить, что ранее утвержденным кандидатом в официальные дилеры обеих марок в Алтайском крае являлась московская СП «Бизнес Кар».

Напомним, что итоги первоначального тендера по Алтайскому краю были подведены в мае 2017 года. Победителем стала московская группа компаний «СП Бизнес Кар», самый крупный дилер упомянутых японских марок в России. «Нами действительно получено одобрение на работу в данном регионе», — отметил «КС» ведущий специалист отдел внутренних и внешних коммуникаций департамента маркетинга ООО «СП Бизнес Кар» Эдуард Турчинский.

По данным источников «КС», в тендере кроме «СП Бизнес Кар» принимали участие крупные алтайские авторитейлеры. Среди них — бийская ГК «Терминал Моторс» (официальный дилер Jaguar, Land Rover, Ford, Lada, GM-AvtoVAZ, «Курганские прицепы» в Алтайском крае, а также Jaguar и Land Rover в Новосибирской области), уже имеющая опыт работы с Toyota в Бийске. Также в тендере участвовала ГК «АлтайЕвроМоторс» (официальный дилер Volkswagen, Skoda, Audi, утвержденный кандидат в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае) и ГК «Реал-Моторс» (официальный дилер KIA, Subaru, Mazda, GM-AvtoVAZ в Алтайском крае).

Информация о новом тендере по Барнаулу появилась на сайте самого дистрибьютора Toyota и Lexus. Кроме того, один из участников первоначального тендера подтвердил «КС», что ему пришло предложение от Toyota о повторном рассмотрении и обновлении анкеты кандидата.

Инициация нового тендера по Барнаулу может означать, что у «СП Бизнес Кар», вероятно, не получилось реализовать проект в указанные сроки, и дистрибьютор решил рассмотреть альтернативные варианты. «Возможно, «Бизнес Кар» все-таки не договорился с банками-кредиторами «СЛК-Моторс» (предыдущий дилер Toyota и Lexus в Барнауле — «КС»), и поэтому первоначальный сценарий захода на их объекты оказался нереализуемым», — рассуждает о возможных причинах перезапуска тендера представитель одного из алтайских дилеров на условиях анонимности.

Напомним, что ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах авторитейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.

Одновременно «Тойота Мотор» проводит тендер по Новосибирску. Заявки от кандидатов принимаются до 30 сентября.

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