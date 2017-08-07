Альфа-Банк примет участие в реконструкции исторического здания на набережной Оби

В ходе специальной презентации, состоявшейся в зале заседаний мэрии Новосибирска в четверг 3 августа, директор музея Новосибирска Елена Щукина представила макеты будущей экспозиции и проект реконструкции здания, расположенного в парке «Городское Начало». Реализация проекта реконструкции стоимостью 2,5 млн. рублей стало возможным благодаря пожертвованию Альфа Банка и средствам выделенным муниципалитетом. Реконструированное здание музея по замыслу авторов проекта должно будет стать одной из культурно-исторических жемчужин парка «Городское Начало».

Здание, расположенное по адресу ул. Обская, 4 — памятник истории регионального значения, сыгравшее заметную роль в ранней истории Ново-Николаевска. Здесь располагалось Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества, и именно здесь в 1907 году было подписано соглашение о передаче городу прав на выкуп царских земель, послужившее толчком к развитию местного купечества.

В новейшее время здесь располагался Октябрьский районный суд, затем более двадцати лет — Академия предпринимательства. Лишь год назад здание было передано в аренду музею города Новосибирска. Таким образом, как шутливо заметила своем вступительном слове один из инициаторов проекта начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова — лишь совсем недавно здание попало действительно в хорошие руки.

«Здесь будет филиал городского музея, который будет называться так же, как и парк, где он расположен — «Городское Начало», — рассказала директор музея Новосибирска Елена Щукина. И конечно реконструкция затронет не только здание. Будет благоустроена и прилегающая территория, чтобы подчеркнуть историческую ценность здания и здесь его привлекательным для будущих посетителей».

Предполагается, что зданию будет возвращен его первоначальный исторический облик, а по периметру установлена современная подсветка. Также вернется и сторожевая будка городового, которая некогда подчеркивала официальный статус располагавшегося здесь ведомства. Экспозиция будет во многом воссоздавать эпоху рубежа IXX – XX веков. Отдельный зал будет посвящен археологической истории территории, на которой сегодня расположен Новосибирск от эпохи неолита

«Мы не могли пропустить такую возможность, — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей. — Тем более, так совпало, что в следующем году 125-лет Новосибирску и 20 лет нашему филиалу в городе. Поэтому я рад, что наш благотворительный взнос пойдет на такое важное и нужное дело, как сохранение культурно-исторического наследия Новосибирска».

В свою очередь мэр Анатолий Локоть поблагодарил участников проекта, подчеркнув, что придает большое значение всему что связано с внешним обликом города, с памятниками и его историей, поскольку сам является коренным жителем Новосибирска.

«Мы сегодня придаем большое значение реформированию набережной. — cказал мэр. — Мы сумели попасть в федеральный проект, получили деньги под это. Мне всегда было очень обидно, как новосибирцу, что набережная долгое время находится в непривлекательном виде. Я рассчитываю, что теперь все изменится. И ваша помощь здесь существенно дополняет эту программу».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter