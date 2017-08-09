Новое поколение BMW 5-й серии сохранило «спортивную начинку» — мощные моторы и отличные динамические характеристики, в то же время став динамичнее, комфортнее и безопаснее. Испытать новинку вместе с редакцией «КС» согласился известный новосибирский ресторатор Денис Иванов.

Для тест-драйва компания «ЭлитАвто Сибирь», официальный дилер BMW в Новосибирске, предоставила «КС» BMW 5-й серии 530d xDrive, с 3-литровым дизельным двигателем мощностью 249 л. с. и 8-ступенчатой коробкой-автомат Steptronic.

Видимо, это судьба такая — тестировать каждое поколение BMW 5-й серии в разных погодных условиях. Испытания предыдущей «пятерки» выпали на солнечный вечер выходного дня и гонки по пустой городской магистрали в центре Новосибирска. Новый BMW 5-й серии встретил в первый день тест-драйва удивительную по красоте погоду, как в сжатой в полтора часа голливудской сказке: солнце, черная туча, гроза, теплый ливень, и снова солнце, с которым повезло во второй день. И все это — на фоне красоты городских новостроек и бешеного трафика загруженной машинами улицы. Тест-драйв в таких условиях позволил быстрее и глубже понять характер нового BMW 5-й серии.

Внешность

Сложно быть равнодушным к BMW, особенно когда речь идет о ходовых качествах и дизайне экстерьера. Встречают, как известно, по одежке. Без ложных преувеличений — дизайнеры BMW умеют создавать действительно новый облик каждого поколения автомобиля, без уловок маркетологов о «традициях бренда» или «сохранения генетики предыдущей модели». Это новый, современный, элегантный дизайн, каким и должен быть внешний вид законодателя мод в бизнес-классе.

Почитатели марки, возможно, и смогут угадать в новом поколении автомобиля некоторые элементы прежней генерации. Однако если говорить о родственных связях, то BMW 5-й серии 2017 года скорее похож на модель более высокого класса — 7-ю серию. Есть, конечно, чисто фирменные детали, без которых нельзя представить все машины BMW — это легендарная форма фальшрадиаторной решетки.

Передняя адаптивная светодиодная оптика выглядит потрясающе эффектно, но по-немецки сдержанно. Не менее стильно смотрятся и светодиодные задние фонари. Завершают композицию патрубки выпускной системы, которые, по заверениям разработчиков модели, доступны в четырех вариантах установки. Новый BMW 5-й серии можно укомплектовать множеством вариантов модификаций легкосплавных дисков диаметром от 17 до 20 дюймов.

Интерьер

Первое впечатление опытного водителя — комфортная посадка в кресле нового автомобиля. Даже новичок легко освоит настройки электропривода регулировок — они действительно интуитивно понятны. В салоне явно увеличилась площадь на местах для водителя и переднего пассажира.

Оглянувшись назад, видим, что наш редакционный фотограф солидного телосложения комфортно разместился на заднем сиденье. Кажется, стало просторнее в области ног задних «седоков». Впрочем, почему кажется? Новый BMW 5-й серии действительно увеличился в размерах: длина на 36 мм больше, чем у предшественника, — теперь она составляет 4935 мм, ширина — на 8 мм (до 1868 мм), а высота — на 2 мм (до 1466 мм). По заверениям разработчиков модели, прибавка в размере колесной базы — 7 мм. И объем багажника стал больше на 10 литров, теперь он вмещает 530 литров.

Устроившись в кресле, изучаем цветную приборную панель BMW, 12,25-дюймовый дисплей и дизайнерские элементы центральной консоли в сочетании с матовыми декоративными вставками: в сумме они создают особый, ориентированный на водителя кокпит. Плюс — удобный, «спортивный», 3-спицевый многофункциональный руль в кожаной отделке.

Интерьер нового BMW 5-й серии выполнен с учетом всех запросов целевой аудитории бизнес-класса. Прежде всего здесь все выглядит богато и стильно, с использованием исключительно высококачественных материалов: эксклюзивная кожа Nappa, цвета «мокка» с декоративным швом и контрастной окантовкой, элементы из дерева Fineline Cove с акцентными вставками цвета «жемчужный хром», детали интерьера из хай-тековского алюминия. Но самое главное — эргономика, она продумана практически идеально. Напомним также, что в базовой комплектации автомобиль укомплектован двухзонным климат-контролем. Также 5-я серия 2017 предлагает беспроводную зарядку смартфона с помощью индуктивного зарядного устройства, а также подключение Apple CarPlay посредством соединения Wi-Fi.

Движение

Забегая вперед, скажем, что BMW 5-й серии демонстрирует некую золотую середину между «острым» управлением и плавностью хода. Однако сразу жать на педаль газа не советуем — новичку особенно. К новой «пятерке» нужно привыкнуть, используя систему выбора режимов движения: базовый Comfort, Sport, Eco Pro и опциональный Adaptive — автоматическую настройку рулевого управления, системы Dynamic Damper Control и коробки передач Steptronic, способных адаптироваться под стиль вождения.

Что ж, едем. Но искусство требует… удовольствия. Редакционный фотограф захотел сделать фото в движении, чтобы BMW 5-й серии мгновенно «пролетал» мимо. И тогда мы по настоящему ощутили все возможности чуткой педали газа, мощного двигателя, «автомата» Steptronic и легендарного звука мотора баварских автомобилей. Да, да — это тот самый рывок, когда спина резко упирается в кресло, душа поет, и хочется топить дроссельную заслонку до бесконечности!

Складывается ощущение, что производитель поскромничал, указав разгон до 100 км/час за 5,4 секунды. Возможно, немцы не учли загадочные свойства славянской души, желающей выиграть все светофоры в городе или любой ценой не опоздать на деловую встречу. Впрочем, есть возможность обуздать неистовые желания владельцев новой 5-й серии — автомобиль оснащен самыми современными комплексами безопасности, что мы ощутили, въезжая в лужи на большой скорости, — курсовая устойчивость идеальная, электроника действует безотказно.

В копилку сильных впечатлений о тест-драйве добавим возможности подруливания задних колес с помощью активного интегрального рулевого управления, поворачивающего задние колеса. То есть на скорости до 60 км/ч задние колеса поворачиваются в противофазе с передними, что создает ощущение укороченной базы и значительно уменьшает диаметр разворота, улучшая маневрирование. После 60 км/ч задние колеса поворачиваются в сторону передних колес, виртуально увеличивая колесную базу, улучшая управляемость на высокой скорости.

В числе новых и актуальных опций — наличие функции дистанционной парковки Remote Parking (доставшейся в наследство от 7-й серии). Система позволяет использовать узкие парковочные места, где невозможно выйти из авто, но с помощью управления на брелоке можно выдвинуть (или наоборот, задвинуть) машину.

Особая фишка — система «Ассистент вождения Plus» (дополнительная опция), которая позволяет удерживать автомобиль на полосе и контролирует рулевое управление, если есть угроза столкновения.

Общее впечатление от нового BMW 5-й серии: модель прибавила в динамике, комфорте и безопасности вождения, сохранив «спортивную начинку» — мощные двигатели и отличные динамические характеристики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Иванов, ресторатор:

— В последнее время я чаще езжу на заднем сиденье, но хотя бы раз в неделю стараюсь садиться за руль и водить автомобиль в свое удовольствие. Для этих целей хорошо подходит BMW. Я очень хорошо отношусь к этому бренду. У меня был положительный опыт вождения этих автомобилей, и кроме того, я имел возможность побывать в Мюнхене на заводе баварской марки.

BMW всегда стояла особняком среди других немецких автомобильных премиум-брендов. Ее никогда не спутать с другими автомобилями. Сейчас, когда автопроизводители часто копируют друг у друга те или иные дизайнерские решения, BMW продолжает славиться своей индивидуальностью. Я хорошо отношусь к марке Audi, но в ряду немецких машин я всегда рассматривал ее на последнем месте. Если говорить про Mercedes-Benz, то, на мой взгляд, эта марка растворилась в классах, под этим брендом сегодня можно встретить и грузовики, и вэны, и автобусы. В Германии можно легко найти и такси Mercedes-Benz.

BMW позиционируется совсем иначе — такси этой марки я не видел ни разу в своей жизни. BMW — это автомобиль, олицетворяющий престиж, который может быть доступен в самых разных категориях. Речь о том, что автомобили BMW удачно соответствуют людям совершенно разного возраста и образа жизни. Модельная линейка позволяет подобрать автомобиль и даме, и начинающему водителю (3-я серия), и бизнесмену среднего уровня (5-я серия), и продвинутым в бизнесе и жизни людям (X5, X6 или 7-я серия). И в каждом из этих случаев автомобиль будет подходить своему владельцу.

Автомобили BMW всегда отличались красивым экстерьером. Для меня это одни из самых узнаваемых моделей. Внешний облик новой «пятерки» мне тоже импонирует, как и выбранная производителем цветовая гамма. Речь и об экстерьере, и об интерьере. Салон произвел очень положительное впечатление и с точки зрения эмоционального восприятия, и с точки зрения продуманной эргономики. Очень удобны руль, дисплей, навигация. К автомобилю быстро привыкаешь. На дороге BMW 5-й серии оставила еще более приятные впечатления. Это динамичная машина, она легко управляется и подходит как для городских условий эксплуатации, так и для загородных поездок. На ней, например, удобно съездить из центра Новосибирска в Академгородок. Помимо разгонной и тормозной динамики, отдельно хочу отметить маневренность — радиус разворота маленький, это очень удобно в городе. Чувствуется и характер автомобиля. В рамках тест-драйва я попробовал разные режимы работы подвески. В режиме «спорт» удобно разгоняться и осуществлять маневры, автомобиль воспринимается более резким, и требуется быть более внимательным. В режиме «комфорт», напротив, получается неспешно и комфортно ездить, не думая ни о чем.

Резюмируя, могу сказать, что новая «пятерка» оправдала мои ожидания и оставила приятные впечатления.

ЭлитАвто Сибирь

Официальный дилер BMW Новосибирск

Ул. Большевиcтская 177/1

Тел.: +7 (383) 319-0-319

www.bmw-elitavtosibir.ru

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