Второй ресторан «Хамовники» начал работу в Новосибирске

Пивной ресторан «Хамовники» открылся на минувшей неделе в торгово-развлекательном центре «Аура». Заведение расположено на двух этажах и рассчитано на прием порядка 180 гостей.

Второй пивной ресторан «Хамовники» начал работу в Новосибирске в минувшую среду, 2 августа на территории торгово-развлекательного центра «Аура». Информацию подтвердила «КС» маркетолог ТРЦ «Аура» Евгения Шустикова.

Напомним, что ранее единственным заведением сети, принадлежащей «Московской пивоваренной компании», в Новосибирске были «Хамовники» в аэропорту Толмачево.

Новый ресторан расположен на двух этажах торгового центра, его общая площадь составляет 500 кв. метров, количество посадочных мест – порядка 180. Средний чек – 600 рублей. В заведении имеется два входа: из галереи торгового центра, а также непосредственно с улицы. Сеть баров «Хамовники» развивается по франчайзингу.

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