Авиашоу в Новосибирской области побило рекорды посещаемости

Авиационное шоу, посвященное 80-летию Новосибирской области и 105-й годовщине ВВС России, установило рекорд посещаемости за 6 лет проведения. Количество гостей подсчитали правоохранительные органы.

В воскресенье, 6 августа под Новосибирском на аэродроме Мочище прошел масштабный авиационный праздник «Взлетай, мой край родной!». Его, по данным правоохранительных органов, в течение дня посетило более 100 тыс. человек, хотя организаторы ожидали вдвое меньше. Присутствовавший на авиашоу губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отметил, что развитие региона тесно связано с развитием авиационной промышленности, а побывав на таком грандиозном празднике, многие молодые люди, наверняка, захотят связать свою жизнь с авиацией.

В областном правительстве, комментируя такую высокую посещаемость мероприятия, подчеркнули, что в этом году была улучшена транспортная доступность мероприятия.

«Увеличено число парковочных мест для личного автотранспорта, назначены 17 дополнительных электропоездов по маршруту «Мочище-Новосибирск», которые перевезли 20 тыс. человек. Одномоментно на площадке находилось около 70 тыс. человек», — рассказали в пресс-службе правительства.

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