В пятницу ЦИК РФ рассмотрела жалобу первого секретаря БРО КПРФ Вячеслава Мархаева. Об итогах заседания рабочей группы сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Выдвиженцу от КПРФ на выборы главы Республики Бурятия окончательно отказано. Рабочая группа ЦИК РФ провела заседание по жалобе Вячеслава Мархаева и вынесла соответствующее решение, однако председатель центральной комиссии Элла Панфилова выразила сожаление о принятом решении, несмотря на то, что количество подписей в листах поддержки кандидата оказалось недостаточным для его регистрации.

«Очень жаль, что в одном из уважаемых субъектов Российской Федерации выборы будут фактически не конкурентными», — заявила Панфилова.

Тем не менее Мархаеву предложили направить все материалы в Генпрокуратуру «с учетом того, что в поступившей жалобе перечислены факты возможных злоупотреблений и необоснованного применения административного ресурса».

Теперь на выборы главы остались только три кандидата — Алексей Цыденов, Бато Багдаев и Сергей Дорош.

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