Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования, проведенного «КС» на основании данных Банка России, бюллетеней Сибирского ГУ БР РФ, первичной бухгалтерской отчетности по форме 0409101, а также агрегированных показателей Сибирского Сбербанка, филиалов Банка ВТБ и Бинбанка.

По итогам 1 квартала 2017 года крупнейшими кредиторами населения из «официального состава» банковского сектора Новосибирской области стали «кустовые» филиалы Совкомбанка и Банка ВТБ24. При этом наибольшей популярностью у населения по-прежнему пользовался Сбербанк, на долю которого приходится более 1/3 всех займов новосибирцев.

Наибольший прирост своего розничного портфеля по итогам I квартала обеспечили филиалы Совкомбанка, Банка ВТБ24 и новосибирский Банк «Левобережный».

Из числа «публичных» участников банковского сектора наибольшим доверием населения (Новосибирской области и других регионов Сибири) пользовались филиалы Совкомбанка, Банка ВТБ24 и Бинбанка, хотя сами жители НСО больше других доверяли Сбербанку, на долю которого пришлась треть всех их вкладов, а также филиалам Бинбанка, Банка ВТБ24 и региональному Банку «Левобережный».

Из числа «публичных» участников банковского сектора самыми популярными у предприятий (Новосибирской области и других регионов Сибири) оставались филиалы Банка «ФК Открытие», Банка ВТБ24 и Альфа-Банка, а также новосибирский БКС Банк. При этом у предприятий Новосибирской области вне конкуренции оставался Сибирский Сбербанк (29% регионального рынка), а с филиалами Банка ВТБ24 и Альфа-Банка (по 16%) все более успешно конкурировал Банк ВТБ, привлекший более 12% всех средств новосибирского бизнеса (не без помощи Новосибирского операционного офиса своего Красноярского филиала).

Главными «донорами» банковского сектора Новосибирской области оставались Банк ВТБ24, Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-Банк. Наибольший приток трансфертов в I квартале обеспечил Банк ВТБ24, а максимальное сокращение оттока — Банк «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и «УРАЛСИБ».

Добавим, что, по данным «КС», из состава банковского сектора самыми прибыльными по итогам I квартала оказались филиалы Банка ВТБ24 и Совкомбанка, заработавшие 7,9 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно, а самыми рентабельными — филиалы Совкомбанка (32% годовых) и Банка «Абсолют» (22,5% годовых).

Наибольший прирост вкладов населения (Новосибирской области и других регионов Сибири) в I квартале обеспечил Совкомбанк — самый агрессивный заемщик у пожилых людей (и их родителей), который «перекрыл» прирост вкладов по всему банковскому сектору НСО. Впрочем, наибольшим доверием новосибирцев по-прежнему пользовались Сбербанк и Бинбанк. На рынке корпоративных ресурсов наибольшего прогресса добились Альфа-Банк, Газпромбанк и Банк «ФК Открытие». При этом у новосибирского бизнеса наибольшей популярностью по-прежнему пользуются Сбербанк, банки Группы ВТБ и Банк «ФК Открытие».

Подробнее о банковском секторе и банковском рынке Новосибирской области по итогам I квартала 2017 года и в среднесрочной ретроспективе читайте в аналитическом обзоре по ссылке.

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