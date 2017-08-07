За I квартал 2017 года клиентский портфель банковского сектора Новосибирской области подрос на 14 млрд 408 млн рублей (+8% годовых). При этом прирост своего портфеля сумели обеспечить лишь 12 из 28 участников банковского рынка, которых можно отнесли к числу «успешных», остальные же 16 участников свой портфель теряли.

Главными драйверами номинального роста кредитного портфеля всего банковского сектора Новосибирской области в I квартале стали Центральный филиал Совкомбанка (+6 млрд), филиал № 5440 Банка ВТБ24 (+3,3 млрд рублей) и новосибирский Банк «Левобережный» (+1,7 млрд рублей). По темпам же прироста не было равных Центральному филиалу Совкомбанка (+42% годовых), головному офису Банка «Акцепт» и Новосибирскому филиалу «УРАЛСИБа», клиентский портфель которых рос темпами в 30% годовых.

Подробнее о банковском секторе и банковском рынке Новосибирской области по итогам I квартала 2017 года и в среднесрочной ретроспективе читайте в аналитическом обзоре по ссылке.

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