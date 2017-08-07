По данным агентства «Автостат.Инфо», в 1 полугодии 2017 года жители Сибири чаще всего делали выбор в пользу Hyundai Solaris и KIA Rio. Такие выводы сделаны на основе данных по регистрациям новых автомобилей в СФО.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Сибири возглавили Hyundai Solaris и KIA Rio. Лишь вслед за ними в рейтинге располагается Lada Vesta. На четвертом месте оказался еще один корейский автомобиль — кроссовер Hyundai Creta. А замыкает ТОП-5 Toyota RAV4.

Лишь на шестой позиции оказался внедорожник Chevrolet Niva, следом за которым идет Lada Granta. Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada XRAY.

Более подробно о расстановке сил на сибирском авторынке, читайте в развернутом материале «КС» в ближайшие дни.

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