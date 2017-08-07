По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, в понедельник 7 августа в Новосибирске ожидается усиление ветра и возможно выпадение большого количества осадков.

На 7 августа в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение. Предупреждение у себя на сайте опубликовало областное ГУ МЧС России.

«По данным Гидрометцентра, 7 августа 2017 года по Новосибирской области и в городе Новосибирске ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра по области до 18 — 23 м/с», — говорится в сообщении главного управления.

Новосибирцев попросили во время сильных порывов ветра держаться подальше от рекламных стендов и растяжек, непрочных навесов и деревьев, а автовладельцам посоветовали не парковаться под старыми деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

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