Росприроднадзор начал внеплановую проверку Гусинобродского полигона в Новосибирске

В Новосибирске вновь проведут проверку Гусинобродской свалки, закрытие которой 3 августа по предписанию Росприроднадзора не состоялось. Внеплановая проверка займет почти три недели.

После того, как новосибирские власти не исполнили решение Росприроднадзора о прекращении приема мусора на самый крупный полигон в Новосибирске, ведомство инициировало внеплановую проверку Гусинобродской свалки. Проверка, как сообщает официальный сайт города, продлится 20 дней. В частности, по словам директора «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова, одно из замечаний касается расположения полигона в границах города, и теперь хотя бы формально его нужно перенести за пределы Новосибирска. Для этого нужно изменить границы города, что может затянутся примерно на год.

Напомним, полигон по предписанию федерального ведомства должен был прекратить прием мусора еще 3 августа, но власти города не закрыли свалку, так как это могло спровоцировать экологическую катастрофу.

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