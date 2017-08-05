Объединение министерства труда и социального развития в Новосибирской области может привести к появлению нового поста в реестре должностей госслужбы. Какой будет структура нового министерства труда и соцразвития? Кто займет в нем ключевые должности? А также какие выходы есть у министров ликвидируемых ведомств Игоря Шмидта и Сергея Пыхтина? Читайте в материале «Континента Сибирь».

Как стало известно «Континенту Сибирь», на следующей неделе вероятнее всего будет утверждена структура нового министерства труда и социального развития. Проект уже рассмотрен на комиссии по оптимизации и подписан первым заместителем правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым.

Напомним, что ранее было утверждено положение о министерстве. О назначении его руководителя губернатор Новосибирской области объявил несколько дней назад. Им стал Ярослав Фролов, бывший заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. Он сейчас работает в статусе исполняющего обязанности, избавиться от этой приставки сможет осенью, если его кандидатуру утвердит заксобрание Новосибирской области.

Со вчерашнего дня, с 4 августа, Фролов уже работает в кабинете министра соцравзития Сергея Пыхтина, который вот уже год не выходит с больничного.

Одна из ключевых позиций в новом министерстве предложена Елене Бахаревой. Ее всерьез рассматривали на должность главы структуры. Она долгое время исполняла обязанности министра социального развития, пока Сергей Пыхтин находится в отпуске «по состоянию здоровья».

Вице-губернатор Александр Титков рассказал корреспонденту «КС», что в министерстве труда и соцразвития Бахарева возглавит социальный блок, где будет курировать демографическую политику, детские учреждения, в том числе, интернаты, опеку и попечительство, будет отвечать за взаимодействие с общественными организациями.

Елена Бахарева будет работать в должности заместителя министра. Однако по сведениям «КС» в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы она заняла пост первого замминистра. На данный момент в обладминистрации нет ни одного первого заместителя министра — такая позиции отсутствует в реестре должностей государственной службы Новосибирской области. Для того, чтобы она появилась, необходимо согласование депутатов законодательного собрания. Осенью эта тема может быть вынесена на парламентскую сессию. Если депутатский корпус утвердит предложение, то по усмотрению губернатора должности первых заместителей министров могут быть в перспективе введены и в других соответствующих подразделениях регионального правительства.

Помимо Елены Бахаревой, заместителем Ярослава Фролова станет Раиса Ануфриева, которая в министерстве соцразвития курирует вопросы выплаты пособий в ранге заместителя министра соцразвития—начальника управления организации социальных выплат. Информацию о ее назначении в новое министерство также подтвердил корреспонденту «КС» Александр Титков.

По сведениям «КС», третьим заместителем в министерстве может стать Владимир Голубков. С 2014 года он является управляющим новосибирского отделения Фонда социального страхования. Источники редакции говорят, что вопрос может решиться в ближайшие дни. Если Голубков даст согласие, то в новом министерстве он возьмет направление «труд и занятость».

Как стало известно «КС» всего в создаваемом министерстве труда и социального развития предполагается четыре должности заместителя министра. Причем, нет речи о совмещении с позициями начальников управлений внутри ведомства.

Что касается глав ликвидируемых министерства труда и министерства социального развития, не исключено, что значимые должности в новой структуре не займет никто из них. Как рассказывают собеседники редакции, глава минтруда Игорь Шмидт ходит на работу, но фактически не взаимодействует с непосредственным начальством. Это не значит, что он не претендовал на ключевой пост в новой структуре. По сведениям «КС» еще до назначения Ярослава Фролова исполняющим обязанности министерства труда и социального развития Игорь Шмидт рассчитывал, что и он может рассматриваться на это место пост. Однако «лоббировать» свое продвижение он пытался не напрямую, обращаясь к губернатору или вице-губернатору (напомним, что инициатором и куратором реформы, следствием которой стало объединение двух подразделений правительства в одно министерство, является замглавы области Александр Титков). Информированные собеседники «КС» говорят, что Игорь Шмидт искал поддержки по этому поводу, например, у первых лиц заксобрания.

Как рассказывают близкие к властным кругам люди, губернатор Новосибирской области без особого энтузиазма относится к сохранению Игорем Шмидтом ключевых позиций в министерстве. В том числе, и из-за личных качеств министра. Например, сотрудники возглавляемого им минтруда сетуют на «некомфортный микроклимат». Впрочем, вероятно, Шмидт все равно получит определенное предложение о трудоустройстве, возможно в одном из подведомственных учреждений.

Что касается Сергея Пыхтина, очевидно, ему в любом случае нет места в правительстве Новосибирской области. Но предложение уволиться по собственному желанию министра соцразвития судя по всему не устраивает. Впрочем, вопрос не может длиться бесконечно. Не исключено, что терпению главы области может прийти конец. Губернатор публично говорил о том, что собирается обсудить с Пыхтиным результаты прокурорской проверки. Однако с больничного министр так и не вышел.

Речь может идти уже не об одной проверке. Источники «КС» утверждают, что к Сергею Пыхтину возникли вопросы после обязательной ежегодной подачи чиновниками декларации, в которой, по словам собеседника редакции, отсутствует указание на одну из квартир. Напомним, что депутаты заксобрания принимали законопроект, позволяющий уволить чиновника «по утрате доверия» губернатора.

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