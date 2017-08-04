Завершено расследование дела Анатолия Радченко

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела по обвинению одного из руководителей ОПС «Трунова» Анатолия Радченко. Он обвиняется по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, бандитизме, убийстве и покушении на убийство, незаконном обороте огнестрельного оружия и мошенничестве.



Следствие считает, что Анатолий Радченко («Челентано») в ОПС Трунова руководил группой «киллеров» и сам совершал умышленные убийства. Напомним, что после задержания Трунова он скрылся от правоохранительных органов и был задержан только в 2014 году на территории Австрийской республики и экстрадирован в Россию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что именно в участии в ОПС Трунова обвинялись отец и сын Солодкины.

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