Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин с 1 по 3 августа отдыхал в Сибири. В частности, он посетил республику Тыва, где сплавлялся по рекам и рыбачил.



«1-3 августа по пути в Благовещенск Путин сделал почти двухдневную остановку в Туве, в южной Сибири, побывал в труднодоступной тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой, загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам», — цитирует Дмитрия Пескова ИА ТАСС.

Как рассказал пресс-секретарь президента, Владимир Путин занимался подводной охотой и «гонялся» за одной щукой «два часа».

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и главы Тувы Шолбан Кара-оол.

Напомним, что после этого краткого отдыха Владимир Путин посетил республику Бурятия, где оценил туристический потенциал региона. Так, в ходе визита в центр «Байкал заповедный» президент принял участие в церемонии выпуска в Байкал молоди омуля. Около 50 тысяч мальков отправили в озеро для поддержания биоразнообразия его ихтиофауны. Кстати, зарыбление Байкала осуществляется на основе государственно-частного партнёрства.

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