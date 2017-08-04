Начальник ГУФСИН Кемеровской области арестован

Следственный комитет РФ по Кемеровской области сообщает, что начальник ГУФСИН России по региону Константин Антонкин подозревается в получение взятки в особо крупном размере. Сегодня для него была определена мера пресечения в виде ареста.

«Сегодня по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщается на сайте ведомства. Он будет находиться в СИЗО в Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении начальника Кемеровского ГУФСИН Константина Антонкина было возбуждено в эту среду. По версии следствия, в 2012 году он предложил директору строительной фирмы обеспечить получение государственного контракта на разработку проекта для ремонтно-строительных работ в СИЗО. Сумма договора равнялась 60 млн руб. В качестве взятки подозреваемый просил оформить для него в собственность земельный участок и построить там дом. После того как договоренность была заключена, начальник ГУФСИН попросил директора строительного управления ФСИН заключить договор с этим бизнесменом.

Константин Антонкин вину не признает (по информации ИА ТАСС).

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