Более 40 сельхозпроизводителей получат господдержку из областного и федерального бюджетов в 2017 году. В этот раз средства будут выдаваться по-новому.

В этом году господдержка сельхозпроизводителям будет выдаваться по обновленным требованиям. Все они установлены федеральным законодательством. Теперь средства будут направляться в виде субсидий. Смогут получить возмещение части затрат 28 начинающих фермеров, 13 семейных животноводческих ферм и один сельхозпотребкооператив Новосибирской области. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идет о сузунском сельхозпотребкооперативе СППСК «Возрождение», куда господдержка уже направлена. Остальные фермеры получат деньги в течение августа. Всего таким образом на развитие производителям было выделено из областного и федерального бюджетов 167,2 млн рублей.

На оказание финансовой поддержки рассчитывало 158 производителей сельхозпродукции, однако не во всех заявках были соблюдены условия для ее получения.

«Одобрены 42 заявки, поскольку в них были соблюдены все необходимые условия для получения субсидий. В первую очередь, это наличие 10% собственных средств и оформленная в собственность либо в аренду земля. Многие заявители пытались «хитрить» и подавали документы на субсидию, не имея необходимого процента капитала, либо имея в аренде землю на срок меньшей, чем предоставляется субсидия. Необходимо понимать, что для получения господдержки важно четко следовать условиям ее предоставления – таковы требования не только регионального, но и федерального законодательства», – подчеркнул министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

Напомним, до этого года работники сельского хозяйства получали господдержку в виде гранта.

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