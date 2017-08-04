В Алтайском крае курортный сбор будут взимать не со всех

На встрече с журналистами губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал представителям СМИ о процессе разработки документа по курортному сбору, который должен быть принят до 1 декабря. Выяснилось, что не все отдыхающие обязаны будут платить.

До 1 декабря документ по курортному сбору в Алтайском крае должен быть принят краевым парламентом. Сейчас его разработка близится к завершению, рассказал губернатор Александр Карлин.

«Мы постараемся внести его уже на ближайшей сессии, чтобы не спеша рассмотреть проект в региональном парламенте. Тем более, что надо принять подзаконные правовые акты», — рассказал о ходе работ глава региона.

В частности, в законе должен будет содержатся перечень льготной категории туристов, с которых обязанность по уплате сбора снимается. По слова Александра Карлина, с детей курортный сбор взимать не будут, однако возраст пока в документе не определен, но вскоре законодатели установят его.

«Возможно, они установят и другие льготные категории», — добавил губернатор.

Кроме того, размер сбора в регионе не будет приближен к максимальному размеру, установленному законом. Ранее сообщалось, что ставка может составить около 30 рублей. Губернатор также напомнил о территории, где будет взиматься плата. Пока это популярный город-курорт Белокуриха.

«Курортный сбор — это форма привлечения пользователей ресурса к совершенствованию качества этого ресурса. В Белокурихе 70% людей отдыхают не первый раз. Как правило, из трех отдыхающих двое приедут и в последующие годы, и курортный сбор, который они заплатили, будет работать на них. Это будут инвестиции в обслуживание самих себя», — пояснил Александр Карлин.

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