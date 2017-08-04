В Новосибирске открыли памятник бывшему директору зоопарка Ростиславу Шило

Сегодня в новосибирском зоопарке состоялась торжественная церемония открытия памятнику бессменному его директору Ростиславу Шило. Скульптуру установили на берегу лебединого озера.

Новосибирский зоопарк, получивший имя своего руководителя Ростислава Шило, отмечает в этом году 70-летний юбилей. Чтобы увековечить память руководившего зоопарком с 1969 года почетного жителя Новосибирска, на территории учреждения сегодня был открыт памятник, посвященный ему. Расположился он на восточной стороне лебединого озера. Как сказал на церемонии губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, благодаря работе Ростислава Шило зоопарк стал одним из символов не только города, но и страны.

«Несправедливо, что 70-летие нашего зоопарка его коллектив и все мы, новосибирцы, отмечаем без его легендарного руководителя, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы наш зоопарк стал ярким символом великой России. Ростислав Александрович был талантливым руководителем, учёным, исследователем и воспитателем. Печально говорить о нём в прошедшем времени, но отрадно видеть, что дело этого великого человека продолжается», — уверен губернатор.

Памятник был выполнен из природных материалов: камень, дерево и металл. Скульптура изображает сидящего на скамье Ростислава Шило и кормящего с руки белку. Его создатели – скульптор-художник Александр Воронцов и автор Сергей Фомин. На создание композиции ушло около 4 месяц и более 1,5 млн рублей.

Директор зоопарка скончался в апреле прошлого года после продолжительной болезни. Его имя было присвоено зоопарку, руководить которым стал его сын – Андрей Шило. После этого в Новосибирске был объявлен конкурс идей для памятника бессменному руководителю, который оказал на развитие зоопарка большое влияние.

Эскиз, сейчас воплощенный в памятник, был раскритикован городским художественным советом. Изначально предполагалось, что памятник появится в зоопарке весной, но после того, как совет отверг эскизный проект, сроки сместились, а проект был отправлен на доработку.

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