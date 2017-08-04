Красноярский арбитраж назначил заседание по делу депутата, задолжавшего Сбербанку почти 200 млн рублей

Арбитражный суд принял заявление Сбербанка, в котором крупная кредитная организация требует признать банкротом депутата Госдумы Виктора Зубарева. Заседание назначено на сентябрь.

На сайте арбитражного суда Красноярского края в картотеке дел появились дополнительные сведения по делу депутата Госдумы от региона Виктора Зубарева, которого Сбербанк требует признать банкротом за долг в 198 млн рублей. В частности, 2 августа арбитраж принял исковое заявление к производству и назначил дату первого судебного заседания. Оно пройдет в Красноярске 20 сентября. Из материалов дела следует, что Сбербанк просит суд ввести в отношении Зубарева реструктуризацию долгов.

«Заявитель просит ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Включить требование ПАО „Сбербанк России“ в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 198 328 536,09 рублей», — говорится в документах.

Как пишет местное издание Newslab.ru, иск связан с невыполнением обязательств по кредиту, выданному банком группе компаний «Сибсервис» для покупки красноярского торгового комплекса «КрасТЭЦ», где Зубарев выступал поручителем. Он владел долей 24,5 %, а основная часть была у умершего в марте этого года бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Красноярского края Сергея Блинова.

Источник издания сообщил, что банк подавал иск к депутату и в Октябрьский районный суд Красноярска, но Зубарев всячески избегал разбирательства, сменив даже регистрацию на Советский район. Однако Сбербанк направил заявление туда. На сайте суда опубликовано, что судье материалы дела были переданы 25 июля, а судебное заседание назначено на 31 октября.

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