В Новосибирске дожди вновь сменят жару

Сухая и теплая погода, держащаяся в Новосибирске уже три дня, на предстоящих выходных сменится дождями, передают синоптики.

Очередные выходные дни не порадуют новосибирцев сухой и солнечной погодой: на область вновь надвигаются тучи с дождями. И хотя в целом сохранится высокая дневная температура, превышающая +25 градусов, синоптики обещают небольшие осадки и усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Сегодня, в пятницу вечером, по прогнозу сервиса Gismeteo, вечером могут также пройти дожди с грозами. Большое количество осадков ожидается в понедельник: утром будет ливень. Ко вторнику дожди отступят, но температура днем существенно упадет до отметки около +16 градусов.

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