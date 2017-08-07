Рынок цифрового ритейла, по оценке его участников, последнее полугодие находится на подъеме, и в первую очередь благодаря смартфонам. При этом, по мнению некоторых ритейлеров, именно Сибирь стала одним из регионов, оказавших наибольшее влияние на весь российский рынок смартфонов. Как изменилась расстановка сил в этом сегменте и кто правит бал — в материале «КС».

Середина 2017 года на рынке мобильного ритейла отметилась сменой акционеров «Евросети»: половина салонов, работающих под этим брендом, должна отойти «ВымпелКому», но в дальнейшем «Евросеть» планирует восстановить исходную численность, открыв новые торговые точки. Впрочем, даже без учета этого факта на рынке цифрового ритейла немало изменений как с точки зрения отдельных сегментов, так и с точки зрения состава топа вендоров.

Смартфоны тянут рынок вверх

Согласно полугодовому отчету M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео», объем рынка смартфонов по итогам полугодия составил 12,1 млн штук и 153 млрд рублей. Рынок развивается с позитивной динамикой: штучные продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, в деньгах продажи смартфонов возросли на 9%. То, что денежный рост опередил численный, M_mobile объясняет одним из ключевых драйверов роста — им стал запуск в продажу ряда новинок, в частности, марки Samsung. И этот тренд, по мнению аналитиков, должен сохраниться и во втором полугодии — благодаря ожидаемому анонсу и старту продаж новой модели iPhone.

Удачный старт новых флагманов от Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus в сочетании с возвращением этого вендора на прилавки полгода назад значительно повлиял на расстановку сил. Доля Samsung выросла на рынке как в денежном, так и в штучном выражении, потеснив совокупную долю остальных производителей. В целом, по оценке M_mobile, концентрация рынка вокруг двух брендов-лидеров — Apple и Samsung — продолжается: в штучных продажах эти бренды по итогам полугодия получили почти 37% рынка.

Средняя цена на смартфоны, согласно отчету M_mobile, выросла незначительно — на 4–5% относительно первого полугодия 2016 года и в итоге составила 12 800 рублей — за счет роста продаж более дорогих устройств. Так, за январь-июнь 2017 года в России было продано на 23% больше смартфонов в ценовой категории выше 40 000 рублей, чем годом ранее. Помимо маркетинговых кампаний этой весны, интерес к новым флагманским моделям рос за счет выгодных кредитных предложений от ритейлеров.

Другие участники рынка также отметили, что рынок гаджетов в первом полугодии прирастал в первую очередь именно смартфонами. «Начиная с 2013 года мы наблюдаем уверенный рост продаж смартфонов и снижение интереса к традиционным телефонам. После изменения курса валют рост замедлился, но сейчас мы вновь видим его восстановление и стабильный рост продаж, — отмечает директор сибирского филиала компании «МегаФон Ритейл» Илья Володин. — На мой взгляд, ключевым драйвером роста продаж этих устройств можно назвать их функционал. В первую очередь сюда можно отнести финансовые услуги: оплата онлайн, мобильный банк, ЖКХ, покупки товара. Мобильные деньги заменили бумажные: Apple Pay, Samsung Pay и другие сервисы заменили наличные деньги — зачем носить 50 000 рублей мелкими купюрами в кошельке, когда легче рассчитаться в магазине с помощью смартфона? Вдобавок смартфон становится неотъемлемой частью жизни человека: социальные сети, карты, навигатор, фото. Ну и самое главное — это сеть LTE, которая позволяет комфортно пользоваться высокоскоростным Интернетом в смартфоне. Новинки, ставшие хитами сезона, выделять достаточно сложно, среди них можно найти как А-бренды (Apple, Samsung), так и Б-бренды (Meizu, ZTE, Huawei, Xiaomi). От второго полугодия ждем новинок от двух гигантов Apple и Samsung. А также ответы от Б-брендов. Что касается цен, то не вижу причин для их изменения».

По данным «Связного», россияне в первом полугодии 2017 года приобрели на 9% больше смартфонов, чем годом ранее. «В рублях рынок вырос на 13%. Во II квартале динамика роста продаж смартфонов ускорилась по сравнению с январем-мартом — россияне приобрели на 12% больше устройств, чем годом ранее. Выручка от реализации смартфонов увеличилась на 18%, — подводит итоги полугодия руководитель пресс-службы ГК «Связной» Сергей Тихонов. — Среди брендов, оказавших существенное влияние на весь рынок, можно выделить Apple и Samsung, ставшие самыми популярными брендами смартфонов в первом полугодии — 38% покупателей «умного» телефона в России приобрели себе гаджет одного из этих производителей. В целом продажи Samsung и iPhone в России выросли на 28% в штуках и на 21% в рублях относительно января–июня 2016 года». В «Связном» также разделяют точку зрения о том, что большое влияние на рост рынка в 2017 году оказала большая популярность кредитных продуктов: «Программы рассрочки в 2017 году начали оказывать еще более существенное влияние на рынок персональной электроники. По итогам полугодия 60% клиентов, купивших смартфон в «Связном» в кредит, пользовались именно различными видами рассрочки. За год этот показатель в салонах и интернет-магазине компании вырос на 35%. Среди причин популярности рассрочки, помимо желания покупателей распределить затраты на длительный период, можно выделить рост количества партнеров, предоставляющих рассрочку в магазинах электроники, увеличение предложения кредитных продуктов, а также популярность кредитов на длительные сроки. В 2017 году у покупателей набирают популярность рассрочки на гаджеты, например, на 24 и 36 месяцев».

По мнению управляющего Западно-Сибирским филиалом «Евросети» Вадима Зимина, положительная динамика первого полугодия 2017 года обусловлена сразу несколькими факторами, у которых один общий драйвер — укрепление рубля. «Экономическая ситуация в стране более или менее стабилизировалась. Банки стали демонстрировать большую лояльность к клиентам, предлагая выгодные программы кредитования и рассрочки. Нельзя забывать об общем снижении ритейлерами цен на устройства и акциях. Что касается стартов продаж новинок, в первом полугодии 2017 года ожидаемо хороший старт продемонстрировала линейка смартфонов Samsung, в том числе S8 и S8+, новые модели Nokia и многие другие», — поясняет собеседник «КС».

Над «лопатой» больше не смеются

В уже упомянутом отчете M_mobile отмечается, что самый быстрый рост показали устройства с большим экраном — доля смартфонов с диагональю от 5” (их также называют фаблетами) выросла с 10,8% до 21,2% в штучных продажах. Тренд на увеличение диагонали без роста габаритов устройства, на котором сделал акцент в своей новинке Samsung, поддержали и другие производители. Прочие ритейлеры также проявили солидарность в этом вопросе. «Стоит отметить рост фаблетов как устройств «два в одном» — не очень громоздкий, помещается в карман, плюс очень удобный экран для чтения почты и книг, просмотра видео, — дает оценку Илья Володин. — Также отмечу и «привыкание» клиентов к экрану: если раньше в обиходе большие гаджеты называли «лопатами», то сейчас это прозвище само собой исчезло, так как эффективность большого экрана была всеми принята на ура».

По мнению Сергея Тихонова, фаблеты, а также смартфоны с поддержкой LTE являются одним из ключевых драйверов роста рынка. Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны как для коммуникаций, так и для развлечений, такое устройство становится «первым» экраном для все большего количества пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух — смартфона и планшетного компьютера», — делится мнением Сергей Тихонов.

И действительно — зачем покупать несколько устройств, если все их функции можно выполнять с помощью одного? Некоторое время назад рост популярности и мощности планшетов «подкосил» продажи ноутбуков, которые вот уже несколько лет идут вниз — неужели теперь настала очередь и самим планшетам уступить рынок кому-то еще?

«Смартфоны с большой диагональю экрана постепенно вытесняют планшеты, — констатирует пресс-служба «М.Видео». — Доля фаблетов в продажах по итогам полугодия выросла вдвое, а продажи планшетов, напротив, снизились более чем на 20%. Этот тренд сохранится и в дальнейшем». По мнению компании, в ближайшей перспективе роста смогут добиться только планшеты с большой диагональю, которые имеют более широкий функционал, чем смартфоны. Например, планшеты-трансформеры с пристегивающейся клавиатурой или планшеты с дополнительными возможностями для дизайнеров и художников».

«Мы давно говорим о вытеснении смартфонами планшетов. Этот тренд продолжится и во втором полугодии 2017 года: планшеты продолжат демонстрировать сокращение продаж из-за влияния тренда «каннибализации» смартфонами остальных смежных рынков, — дает комментарий Вадим Зимин. — Умные телефоны приобретают все больше функционала, обладают все большей диагональю экрана, но позволяют при этом оставаться пользователю мобильным и на связи, тогда как планшеты достаточно ограничены по целевому использованию».

«Что касается планшетов, то это все-таки отдельная категория, и разумеется, у нее есть свои потребители. Рост продаж планшетов, если сравнивать со смартфонами, будет не таким активным», — дает оценку Сергей Тихонов.

Смартфоны, поднимая весь цифровой рынок в целом, будут «обгрызать» и другие электронные устройства, помимо планшетов. По мнению Вадима Зимина, смещение предпочтений потребителей в сторону смартфонов продолжит оказывать большое влияние на смежные рынки, постепенно вытесняя некоторые устройства, в том числе цифровые фотоаппараты и камеры. Сергей Тихонов также отметил снижение штучных продаж фотоаппаратов на 40% и планшетов на 25%, по той же самой причине — рост востребованности больших смартфонов, способных их всех заменить.

Помимо фаблетов, быстрый рост в начале 2017 года показали 4G-смартфоны. По оценке M_mobile, их доля в штучных продажах смартфонов выросла с 45% в первом полугодии 2016 года до 68% в первом полугодии 2017 года.

Сибирь растет быстрее, чем Россия

Подводя итоги полугодия, некоторые ритейлеры пришли к выводу, что ситуация в СФО ничем не выделяется на общероссийском фоне, все тренды и показатели — цены, лидеры, динамика, предпочтения — соответствуют общим. Впрочем, по наблюдениям ряда собеседников «КС», сибирский рынок растет быстрее российского.

«В регионах Сибири динамика лучше, чем в целом по России, — делает вывод Сергей Тихонов. — В натуральном выражении продажи смартфонов в СФО в первом полугодии выросли примерно на 15%, в рублях рынок увеличился более чем на 20%. Таким образом, Сибирь стала одним из регионов, оказавшим наибольшее влияние на весь российский рынок смартфонов».

Вадим Зимин также отмечает, что за первое полугодие 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост по рынку смартфонов в Сибирском регионе существенно опережает общероссийские показатели в среднем на 10%. По оценкам «Евросети», в количественном выражении на Сибирском рынке было реализовано на 21% больше смартфонов, чем в первом полугодии 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 30%. Средняя цена на устройства показала положительный прирост в 7% и составила 11 тысяч рублей.

«Сибирский регион в разрезе рынка смартфонов является одним из наиболее позитивных, — высказываются представители «М.Видео». — По итогам первого полугодия продажи смартфонов в Сибири выросли почти на треть в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. В штуках продажи выросли на 10–12%, при этом средний чек на смартфоны снижается. Мы связываем этот тренд с ростом популярности смартфонов китайских брендов (Huawei, Honor, Meizu, Xiaomi, ZTE, Lenovo) в среднем и среднем+ ценовых сегментах — от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 40 тысяч рублей. В эту категорию попадает абсолютное большинство флагманских моделей китайских брендов, которые по техническим характеристикам и дизайну практически не уступают смартфонам от Samsung и Apple. Таким образом, с одной стороны, именно за счет этого сегмента рынок смартфонов прирастает, с другой — покупатели все чаще предпочитают китайские смартфоны флагманам А-брендов».

Чего ждать от следующих месяцев

Уже к августу рынок наполнится новинками смартфонов, планшетов и ноутбуков в среднем и бюджетном ценовых сегментах, выход которых приурочен к началу учебного года. А осенью стрелка компаса снова качнется «вверх» — на рынке будет анонсирован новый флагманский смартфон от Apple. Именно так видят будущее в «М.Видео».

В «Евросети» также отмечают, что осень и весна — время большого количества новых релизов, то есть выхода новых моделей смартфонов и других гаджетов. «Обычно производители стабильно 1–2 раза в год выпускают новинки или обновляют свои линейки устройств. Соответственно, летом и зимой из-за насыщения рынка, как правило, наблюдается период снижения цен. На очереди, например, осенний релиз от Apple», — напоминает Вадим Зимин.

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