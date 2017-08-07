Потянут ли ноутбуки за собой планшеты?

Итоги первого полугодия для цифрового ритейла

 
 
Сибирь стала одним из регионов, оказавших наибольшее влияние на весь российский рынок смартфонов

Рынок цифрового ритейла, по оценке его участников, последнее полугодие находится на подъеме, и в первую очередь благодаря смартфонам. При этом, по мнению некоторых ритейлеров, именно Сибирь стала одним из регионов, оказавших наибольшее влияние на весь российский рынок смартфонов. Как изменилась расстановка сил в этом сегменте и кто правит бал — в материале «КС».

Середина 2017 года на рынке мобильного ритейла отметилась сменой акционеров «Евросети»: половина салонов, работающих под этим брендом, должна отойти «ВымпелКому», но в дальнейшем «Евросеть» планирует восстановить исходную численность, открыв новые торговые точки. Впрочем, даже без учета этого факта на рынке цифрового ритейла немало изменений как с точки зрения отдельных сегментов, так и с точки зрения состава топа вендоров.

Смартфоны тянут рынок вверх

Согласно полугодовому отчету M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео», объем рынка смартфонов по итогам полугодия составил 12,1 млн штук и 153 млрд рублей. Рынок развивается с позитивной динамикой: штучные продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, в деньгах продажи смартфонов возросли на 9%. То, что денежный рост опередил численный, M_mobile объясняет одним из ключевых драйверов роста — им стал запуск в продажу ряда новинок, в частности, марки Samsung. И этот тренд, по мнению аналитиков, должен сохраниться и во втором полугодии — благодаря ожидаемому анонсу и старту продаж новой модели iPhone.

Удачный старт новых флагманов от Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus в сочетании с возвращением этого вендора на прилавки полгода назад значительно повлиял на расстановку сил. Доля Samsung выросла на рынке как в денежном, так и в штучном выражении, потеснив совокупную долю остальных производителей. В целом, по оценке M_mobile, концентрация рынка вокруг двух брендов-лидеров — Apple и Samsung — продолжается: в штучных продажах эти бренды по итогам полугодия получили почти 37% рынка.

Средняя цена на смартфоны, согласно отчету M_mobile, выросла незначительно — на 4–5% относительно первого полугодия 2016 года и в итоге составила 12 800 рублей — за счет роста продаж более дорогих устройств. Так, за январь-июнь 2017 года в России было продано на 23% больше смартфонов в ценовой категории выше 40 000 рублей, чем годом ранее. Помимо маркетинговых кампаний этой весны, интерес к новым флагманским моделям рос за счет выгодных кредитных предложений от ритейлеров.

Другие участники рынка также отметили, что рынок гаджетов в первом полугодии прирастал в первую очередь именно смартфонами. «Начиная с 2013 года мы наблюдаем уверенный рост продаж смартфонов и снижение интереса к традиционным телефонам. После изменения курса валют рост замедлился, но сейчас мы вновь видим его восстановление и стабильный рост продаж, — отмечает директор сибирского филиала компании «МегаФон Ритейл» Илья Володин. — На мой взгляд, ключевым драйвером роста продаж этих устройств можно назвать их функционал. В первую очередь сюда можно отнести финансовые услуги: оплата онлайн, мобильный банк, ЖКХ, покупки товара. Мобильные деньги заменили бумажные: Apple Pay, Samsung Pay и другие сервисы заменили наличные деньги — зачем носить 50 000 рублей мелкими купюрами в кошельке, когда легче рассчитаться в магазине с помощью смартфона? Вдобавок смартфон становится неотъемлемой частью жизни человека: социальные сети, карты, навигатор, фото. Ну и самое главное — это сеть LTE, которая позволяет комфортно пользоваться высокоскоростным Интернетом в смартфоне. Новинки, ставшие хитами сезона, выделять достаточно сложно, среди них можно найти как А-бренды (Apple, Samsung), так и Б-бренды (Meizu, ZTE, Huawei, Xiaomi). От второго полугодия ждем новинок от двух гигантов Apple и Samsung. А также ответы от Б-брендов. Что касается цен, то не вижу причин для их изменения».

По данным «Связного», россияне в первом полугодии 2017 года приобрели на 9% больше смартфонов, чем годом ранее. «В рублях рынок вырос на 13%. Во II квартале динамика роста продаж смартфонов ускорилась по сравнению с январем-мартом — россияне приобрели на 12% больше устройств, чем годом ранее. Выручка от реализации смартфонов увеличилась на 18%, — подводит итоги полугодия руководитель пресс-службы ГК «Связной» Сергей Тихонов. — Среди брендов, оказавших существенное влияние на весь рынок, можно выделить Apple и Samsung, ставшие самыми популярными брендами смартфонов в первом полугодии — 38% покупателей «умного» телефона в России приобрели себе гаджет одного из этих производителей. В целом продажи Samsung и iPhone в России выросли на 28% в штуках и на 21% в рублях относительно января–июня 2016 года». В «Связном» также разделяют точку зрения о том, что большое влияние на рост рынка в 2017 году оказала большая популярность кредитных продуктов: «Программы рассрочки в 2017 году начали оказывать еще более существенное влияние на рынок персональной электроники. По итогам полугодия 60% клиентов, купивших смартфон в «Связном» в кредит, пользовались именно различными видами рассрочки. За год этот показатель в салонах и интернет-магазине компании вырос на 35%. Среди причин популярности рассрочки, помимо желания покупателей распределить затраты на длительный период, можно выделить рост количества партнеров, предоставляющих рассрочку в магазинах электроники, увеличение предложения кредитных продуктов, а также популярность кредитов на длительные сроки. В 2017 году у покупателей набирают популярность рассрочки на гаджеты, например, на 24 и 36 месяцев».

По мнению управляющего Западно-Сибирским филиалом «Евросети» Вадима Зимина, положительная динамика первого полугодия 2017 года обусловлена сразу несколькими факторами, у которых один общий драйвер — укрепление рубля. «Экономическая ситуация в стране более или менее стабилизировалась. Банки стали демонстрировать большую лояльность к клиентам, предлагая выгодные программы кредитования и рассрочки. Нельзя забывать об общем снижении ритейлерами цен на устройства и акциях. Что касается стартов продаж новинок, в первом полугодии 2017 года ожидаемо хороший старт продемонстрировала линейка смартфонов Samsung, в том числе S8 и S8+, новые модели Nokia и многие другие», — поясняет собеседник «КС».

Над «лопатой» больше не смеются

В уже упомянутом отчете M_mobile отмечается, что самый быстрый рост показали устройства с большим экраном — доля смартфонов с диагональю от 5” (их также называют фаблетами) выросла с 10,8% до 21,2% в штучных продажах. Тренд на увеличение диагонали без роста габаритов устройства, на котором сделал акцент в своей новинке Samsung, поддержали и другие производители. Прочие ритейлеры также проявили солидарность в этом вопросе. «Стоит отметить рост фаблетов как устройств «два в одном» — не очень громоздкий, помещается в карман, плюс очень удобный экран для чтения почты и книг, просмотра видео, — дает оценку Илья Володин. — Также отмечу и «привыкание» клиентов к экрану: если раньше в обиходе большие гаджеты называли «лопатами», то сейчас это прозвище само собой исчезло, так как эффективность большого экрана была всеми принята на ура».

По мнению Сергея Тихонова, фаблеты, а также смартфоны с поддержкой LTE являются одним из ключевых драйверов роста рынка. Рост востребованности фаблетов объясняется несколькими факторами. «Большие» смартфоны удобны как для коммуникаций, так и для развлечений, такое устройство становится «первым» экраном для все большего количества пользователей, и люди предпочитают приобретать один гаджет вместо как минимум двух — смартфона и планшетного компьютера», — делится мнением Сергей Тихонов.

И действительно — зачем покупать несколько устройств, если все их функции можно выполнять с помощью одного? Некоторое время назад рост популярности и мощности планшетов «подкосил» продажи ноутбуков, которые вот уже несколько лет идут вниз — неужели теперь настала очередь и самим планшетам уступить рынок кому-то еще?

«Смартфоны с большой диагональю экрана постепенно вытесняют планшеты, — констатирует пресс-служба «М.Видео». — Доля фаблетов в продажах по итогам полугодия выросла вдвое, а продажи планшетов, напротив, снизились более чем на 20%. Этот тренд сохранится и в дальнейшем». По мнению компании, в ближайшей перспективе роста смогут добиться только планшеты с большой диагональю, которые имеют более широкий функционал, чем смартфоны. Например, планшеты-трансформеры с пристегивающейся клавиатурой или планшеты с дополнительными возможностями для дизайнеров и художников».

«Мы давно говорим о вытеснении смартфонами планшетов. Этот тренд продолжится и во втором полугодии 2017 года: планшеты продолжат демонстрировать сокращение продаж из-за влияния тренда «каннибализации» смартфонами остальных смежных рынков, — дает комментарий Вадим Зимин. — Умные телефоны приобретают все больше функционала, обладают все большей диагональю экрана, но позволяют при этом оставаться пользователю мобильным и на связи, тогда как планшеты достаточно ограничены по целевому использованию».

«Что касается планшетов, то это все-таки отдельная категория, и разумеется, у нее есть свои потребители. Рост продаж планшетов, если сравнивать со смартфонами, будет не таким активным», — дает оценку Сергей Тихонов.

Смартфоны, поднимая весь цифровой рынок в целом, будут «обгрызать» и другие электронные устройства, помимо планшетов. По мнению Вадима Зимина, смещение предпочтений потребителей в сторону смартфонов продолжит оказывать большое влияние на смежные рынки, постепенно вытесняя некоторые устройства, в том числе цифровые фотоаппараты и камеры. Сергей Тихонов также отметил снижение штучных продаж фотоаппаратов на 40% и планшетов на 25%, по той же самой причине — рост востребованности больших смартфонов, способных их всех заменить.

Помимо фаблетов, быстрый рост в начале 2017 года показали 4G-смартфоны. По оценке M_mobile, их доля в штучных продажах смартфонов выросла с 45% в первом полугодии 2016 года до 68% в первом полугодии 2017 года.

Сибирь растет быстрее, чем Россия

Подводя итоги полугодия, некоторые ритейлеры пришли к выводу, что ситуация в СФО ничем не выделяется на общероссийском фоне, все тренды и показатели — цены, лидеры, динамика, предпочтения — соответствуют общим. Впрочем, по наблюдениям ряда собеседников «КС», сибирский рынок растет быстрее российского.

«В регионах Сибири динамика лучше, чем в целом по России, — делает вывод Сергей Тихонов. — В натуральном выражении продажи смартфонов в СФО в первом полугодии выросли примерно на 15%, в рублях рынок увеличился более чем на 20%. Таким образом, Сибирь стала одним из регионов, оказавшим наибольшее влияние на весь российский рынок смартфонов».

Вадим Зимин также отмечает, что за первое полугодие 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост по рынку смартфонов в Сибирском регионе существенно опережает общероссийские показатели в среднем на 10%. По оценкам «Евросети», в количественном выражении на Сибирском рынке было реализовано на 21% больше смартфонов, чем в первом полугодии 2016 года. В денежном выражении рынок прирос на 30%. Средняя цена на устройства показала положительный прирост в 7% и составила 11 тысяч рублей.

«Сибирский регион в разрезе рынка смартфонов является одним из наиболее позитивных, — высказываются представители «М.Видео». — По итогам первого полугодия продажи смартфонов в Сибири выросли почти на треть в денежном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. В штуках продажи выросли на 10–12%, при этом средний чек на смартфоны снижается. Мы связываем этот тренд с ростом популярности смартфонов китайских брендов (Huawei, Honor, Meizu, Xiaomi, ZTE, Lenovo) в среднем и среднем+ ценовых сегментах — от 10 до 20 тысяч рублей и от 20 до 40 тысяч рублей. В эту категорию попадает абсолютное большинство флагманских моделей китайских брендов, которые по техническим характеристикам и дизайну практически не уступают смартфонам от Samsung и Apple. Таким образом, с одной стороны, именно за счет этого сегмента рынок смартфонов прирастает, с другой — покупатели все чаще предпочитают китайские смартфоны флагманам А-брендов».

Чего ждать от следующих месяцев

Уже к августу рынок наполнится новинками смартфонов, планшетов и ноутбуков в среднем и бюджетном ценовых сегментах, выход которых приурочен к началу учебного года. А осенью стрелка компаса снова качнется «вверх» — на рынке будет анонсирован новый флагманский смартфон от Apple. Именно так видят будущее в «М.Видео».

В «Евросети» также отмечают, что осень и весна — время большого количества новых релизов, то есть выхода новых моделей смартфонов и других гаджетов. «Обычно производители стабильно 1–2 раза в год выпускают новинки или обновляют свои линейки устройств. Соответственно, летом и зимой из-за насыщения рынка, как правило, наблюдается период снижения цен. На очереди, например, осенний релиз от Apple», — напоминает Вадим Зимин.

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