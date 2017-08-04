В Почте России завершили разработку дизайн-проекта логистического почтового центра (ЛПЦ), который будет располагаться в международном аэропорту Толмачево. Об этом рассказали в пресс-службе сибирского филиала оператора.

В конце 2016 года Почта России объявила о начале строительства крупного ЛПЦ в аэропорту Толмачево, рассчитанного на 1 млн отправлений в сутки. Напомним, что стоимость строительства центра оценена в 2 млрд рублей. На текущий момент, как рассказали в пресс-службе почтового оператора, завершен этап проектирования здания, площадь которого будет составлять 48 тыс. кв. м, высота его достигнет почти 15 м. Закончить строительство и ввести в эксплуатацию центр обещают в будущем году.

Здание, фасад которого будет оформлен в фирменном стиле Почты России, объединит автоматизированный сортировочный центр, место международного почтового обмена, склад, центр гибридной печати и отделение почтовой связи.

К слову, недавно аэропорт отчитался об увеличении в два раза поступления международных посылок за первое полугодие 2017 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

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