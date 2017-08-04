Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бурятию

Вчера в Улан-Удэ приземлился самолет российского президента. В Бурятию Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой.

Проблемы Байкала в Бурятии будет решать президент России Владимир Путин. С такой целью организована рабочая поездка главы государства в республику. Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин должен посетить Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Там будет проведено совещание по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

Кроме того, в планах президента встреча с главами регионов, которые пострадали от лесных пожаров. В частности, сильно пострадали Бурятия, Иркутская область и Красноярский край, где сгорели несколько сотен домов. Встретится президент также и со своим полномочным представителем в Сибири Сергеем Меняйло. Но с погорельцами глава государства встретиться не сможет. Как рассказали в пресс-службе республиканского правительства, с жителями поселка Черемушки Прибайкальского района, где 28 апреля 2017 года сгорели 28 строений, в том числе 20 жилых домов, президент свяжется по видео-конференцсвязи.

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