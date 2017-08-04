За считанные дни до старта представительного турнира серии «ATP-500» в Вашингтоне новосибирские любители тенниса смогли окунуться в атмосферу большой игры, не покидая сибирской столицы. Причем не только в качестве зрителей, но и участников крупнейшего в стране любительского турнира, который вот уже в шестой раз проводят в Новосибирске рестораны Дениса Иванова. На этот раз «Чашка Кофе Cup 2017» собрал под свои спортивные знамена более 200 участников из десятков городов России и зарубежья. Призовой фонд — 150 тысяч рублей — разыграли в пяти парных разрядах.

Было бы удивительно, если бы этот традиционный теннисный турнир не сопровождала привычная уже кулинарная феерия. Все-таки главный организатор и идеолог кубка — известнейший ресторатор Денис Иванов. Человек, который в равной мере разделяет страсть к изысканной кухне и спорту.

Напомним, что Денис Иванов был первым директором департамента по организации питания на Зимних Олимпийских играх Сочи 2014.

«Мы решили, что это замечательная идея — связать бренд «Чашка Кофе» с активным отдыхом, со спортом, — говорит Денис Иванов. — Сама ресторанная сеть изначально как раз и была ориентирована на такую семейную аудиторию. Что касается кулинарной составляющей теннисного турнира, то, на мой взгляд, абсолютно любое мероприятие, любой праздник должен быть не только ярким, но и вкусным. И качественный кейтеринг — такая же важная составляющая любого события, как и непосредственно развлекательная программа. А уж тем более если речь идет о спортивном празднике, когда после нагрузок на корте, на футбольном поле или баскетбольной площадке у спортсменов просыпается аппетит».

В числе участников турнира в основном любители тенниса самых разных возрастов, но есть среди них и профессионалы, в том числе спортсмены, в свое время входившие в первую десятку отечественных звезд. Впрочем, отличить профи от любителей на кортах «Чашка Кофе Cup» не так уж просто, ведь и те, кто не занимался теннисом профессионально, прошли серьезный рейтинговый отбор и выходили на корты далеко не впервые.

«Сегодня это самый крупный любительский турнир в истории России, — отмечает главный судья соревнований Игорь Дьяконов. — По крайней мере среди так называемых «турниров выходного дня». Есть похожие турниры, но ни один из них не собирает такого количества участников. Для того чтобы попасть на корты «Чашка Кофе Cup», нужно зарабатывать рейтинговые очки, постоянно принимая участие в любительских соревнованиях, которых в год проходит больше сотни».

Три соревновательных дня вместили десятки горячих поединков. По итогам финальных встреч, прошедших в воскресенье, 30 июля, главный судья соревнований зафиксировал в протоколе имена победителей турнира. К слову, четыре первых места из пяти на этот раз завоевали новосибирцы. Лишь в разряде Masters хозяева турнира уступили высшую ступень пьедестала соседям из Красноярска. Так, в женском разряде Masters Tour не было равных паре в составе Натальи Валеевой и Екатерины Кархардиной; в разряде ProAm первенствовали Дмитрий Тархачев и Владимир Прахт; победу в Challenger одержали Сергей Смирнов и Иван Семенов, а среди участников Masters — Александр Волховский и Дмитрий Гришан. В категории VIP обладателями трофея стали Вадим Гончаров и Александр Пешков.

«Впечатления позитивные, — поделился с «КС» руководитель дирекции по Новосибирской области банка ВТБ Вячеслав Брюханов. — Замечательный теннисный праздник. Очень сильные участники и очень высокое качество игры. Приятно посмотреть и приятно поучаствовать. Это, безусловно, на пользу профессиональному росту спортивного мастерства».

Стоит отметить, что и гости, и участники «Чашка Кофе Cup 2017» были единодушны: любительские соревнования столь высокого уровня, степени организации и уникальных по формату еще нужно поискать. В отличие от многих других подобных соревнований турнирная сетка не была перегружена. В перерывах между напряженными матчами партнеры и соперники могли не только поделиться впечатлениями, но и отдать должное кулинарным талантам шеф-поваров ресторанной сети устроителя турнира. В сумме — отличное настроение, даже у тех участников теннисных баталий, кому на этот раз не повезло на корте.

«Отличный турнир! — констатирует Владимир Лобов из Вильнюса. — Нас радушно встретили, все отлично организовали. Я привык к тому, что любительский турнир — это некий такой конвейер, здесь все не так. Все друг друга поддерживают, и это создает особую атмосферу».

«Я здесь впервые по рекомендации своих друзей, и сейчас уже понимаю, что наверняка приеду снова, — делится впечатлениями Вячеслав Глебов из Красноярска. — Очень хороший уровень соперников, хорошая подготовка технической части. Все просто здорово».

Турнир, который, по словам ресторатора Дениса Иванова, изначально задумывался как локальные любительские соревнования, уже несколько лет как вырос до масштабов международного любительского теннисного фестиваля.

«Когда мы поняли, что наш турнир уже становится традиционным, появились идеи его дальнейшего развития, — делится планами Денис Иванов. — Мы работаем над тем, чтобы он вошел в официальную программу мероприятий, стал своеобразной визитной карточкой Новосибирска. Чтобы, когда слышали «Чашка Кофе Cup», сразу становилось понятно, что речь идет о столице Сибири и крупнейшем любительском турнире по теннису. Как сразу становится понятно, что речь идет о Париже, когда звучит «Ролан Гаррос».

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