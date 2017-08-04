VEON не даст пропустить самое интересное на фестивале «Электронный берег»

«Билайн» стал партнером фестиваля «Электронный берег» и гости праздника смогут получить больше впечатлений с помощью мобильной платформы VEON. Она даст возможность гостям фестиваля следить за программой, получать уведомления о начале событий, иметь доступ к специальным развлекательным площадкам, а также получить дополнительные бонусы.

Специально для фестиваля в платформе VEON создан канал «Фест в Новосибирске». В нем будет появляться информация о начале программ на каждой площадке, а также об акциях и скидках от участников праздника. С самых интересных площадок фестиваля на канале будут организованы текстовые трансляции.

Также пользователям VEON будут доступны специальные зоны фестиваля, например, Кладоискатели. Вход на нее будет открыт пользователям приложения. На ней можно будет найти настоящий клад, зарытый в песке.

В сердце фестиваля будет установлена зона VEON Space, где можно зарядить телефон и отдохнуть на мягких пуфах. С 12 до 18 часов здесь будет работать видеозона, где любой желающий сможет стать героем видео со спецэффектами «Slow Motion». Им можно будет тут же поделиться со своими друзьями в социальных сетях и получить в подарок солнцезащитные очки за 50 набранных лайков.

Также в VEON Space можно узнать подробности о мобильной платформе и получить сувениры. Платформа VEON позволяет писать сообщения, звонить, обмениваться фото и видео, быть в курсе всех интересных событий, получать бесплатный легальный контент, подобранный под интересы пользователя, а также специальные предложения – уникальные скидки и бонусы от популярных брендов. Для клиентов «Билайн» в приложении доступны функции личного кабинета, а трафик внутри VEON не тарифицируется.

Приложение можно скачать бесплатно в App Store и Google Play. Больше информации о платформе VEON на сайте.

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