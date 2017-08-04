Четверть обувной компании из Новосибирска теперь принадлежит миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сегодня сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Владелец «Онэксим» и известный российский миллиардер Михаил Прохоров приобрел 24,99% крупной компании из Новосибирска «Обувь России». Акции были приобретены через компанию Karyo Holdings Corp., зарегистрированную на Виргинских островах. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники из круга Прохорова и собственно генерального директора обувной компании Антона Титова, сделка была заключена еще в марте 2017 года, но известно об этом стало только сейчас. Остается неизвестной стоимость приобретенных акций, но эксперты предполагают, что сумма может варьироваться между 1,2-1,8 млрд рублей.

На конец 2016 года «Обувью России» почти полностью владел ее гендиректор Антон Титов – 96,37% акций. По данным источников «Ведомостей», возможно, Прохоров, который в последнее время только распродавал активы, приобрел четверть крупной компании с расчетом на ее дальнейшую продажу. Так, в течение 2-3 лет «Обувь России» может провести IPO. В 2014 году стоимость компании оценивалась в 14 млрд рублей.

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