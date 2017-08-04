Имущество крупнейшего красноярского агрохолдинга «Сибирская губерния» выставлено на продажу за сумму, превышающую 1,6 млрд рублей. Эксперты ожидают, что лот может заинтересовать только крупных федеральных игроков.

Имущественный комплекс некогда крупнейшего красноярского агрохолдинга «Сибирская губерния» выставлен на продажу. В единый лот стоимостью чуть более 1,6 млрд рублей вошли более 70 объектов (производственные корпуса, склады, трансформаторные подстанции, магазин и т. д.), земельные участки, а также доли в уставном капитале двух ООО.

Согласно информации единого федерального реестра сведений о банкротстве, аукцион состоится 12 сентября на электронной торговой площадке «Фабрикант». Шаг аукциона составит 5% от начальной цены. Кроме того, претенденты должны будут внести задаток в размере 20% от той же суммы. Заявки от участников принимаются до 5 сентября, а полный список допущенных до торгов компаний будет определен 7 сентября.

Напомним, что «Сибирская губерния» активно работала с начала 2000-х годов. Крупнейший производитель мяса птицы на пике активности объединял пять мясных и одну яичную птицефабрику, производство полуфабрикатов, комбикормовый завод. Совладельцы — частные лица. Холдинг был признан банкротом в 2011 году по иску ООО «Гофросервис». Позднее организации удалось заключить мировое соглашение с кредиторами. Однако вскоре суд вновь удовлетворил иск о несостоятельности «Сибирской губернии» — на этот раз заявителем выступила Федеральная налоговая служба. Размер требований кредиторов превысил 3 млрд рублей.

Как сообщал «КС», в начале лета с аукциона по существенно сниженной был продан один из крупнейших активов «Сибирской губернии» — птицефабрика «Индюшкино». Покупателем стало АО «ЕнисейАгроСоюз», несколько месяцев до этого арендовавшее площади предприятия. Интересно, что прежний конкурсный управляющий Иван Демьянов имел серьезные вопросы к этой структуре, заявляя также о признаках преднамеренного банкротства агрохолдинга. Впрочем, после ухода с должности он перестал комментировать эту тему, объясняя это тем, что «не владеет ситуацией о нынешнем положении дел».

Получить комментарий «ЕнисейАгроСоюза» о возможности участия в новом аукционе не удалось. Из всех телефонов компании был доступен только номер отдела кадров, где заявили, что «не в курсе данной темы».

Генеральный директор компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов полагает, что лот может быть интересен в основном федеральным игрокам. При этом все шансы для возобновления производства и рентабельной работы объекта есть. «Такой большой актив может быть интересен в первую очередь крупным федеральным холдингам, уже имеющим свои производственные мощности и стремящимся их расширить. В Красноярске вряд ли есть игроки, способные выложить такую сумму. Разве что какая-то заметная компания из другой сферы захочет диверсифицировать бизнес, но такое маловероятно. При грамотном налаживании как технологии, так и сбыта объект может быть прибыльным даже в условиях кризиса. Есть перспективы застолбить свою долю рынка не только в Красноярском крае, но и в соседних регионах. Мы видим, что рынок производства продуктов питания не сжимается так сильно, как остальные отрасли», — рассуждает Богомолов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter