Кто занимается масштабным переделом рынка управляющих компаний в Новосибирске?

11 управляющих компаний Новосибирска совместно с центром общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области «ЖКХ. Контроль — Новосибирск» подготовили обращение к полномочному представителю президента в СФО, губернатору, а также в ГУВД и УФСБ РФ с призывом предотвратить незаконный отъем их бизнеса путем рейдерского захвата. На прошедшей 1 августа пресс-конференции исполнительный директор центра, а также руководители УК рассказали о том, каким образом и в чьих интересах осуществляется передел рынка. Действительно ли рейдерские захваты управляющих компаний в сфере ЖКХ становятся привычным явлением, разбирался «КС».

Типичные примеры схем по смене собственников управляющих компаний в рамках пресс-конференции привел исполнительный директор центра «ЖКХ. Контроль —Новосибирск» Сергей Аверьяскин. По его словам, в 2016 году в Новосибирске появилось ООО «ЖКХ — Контроль», наименование которого во многом схоже с названием вышеупомянутого центра «ЖКХ. Контроль — Новосибирск». Сотрудники новой организации, как уверяет Сергей Аверьяскин, сразу же отличились весьма провокационным тоном общения с исполнительной властью и руководством УК. А позднее была создана «Ассоциация УК в сфере ЖКХ». Эта организация позиционировала себя как субъект общественного контроля, хотя таковой не являлась и, пользуясь этим, массово отправляла в ГЖИ жалобы на ряд управляющих компаний, которые Сергей Аверьяскин считает во многом постановочными. По его наблюдениям, от имени «псевдообщественных» организаций в городе стали открываться офисы, после чего начались конфликты с местными администрациями, населением и многими УК.

С апреля 2016 года в «ЖКХ. Контроль — Новосибирск» стали поступать тревожные сигналы о недопустимых, находящихся на грани криминала методах конкуренции между управляющими компаниями. Ближе к январю 2017 года, как поясняет Сергей Аверьяскин, жалобы начали обретать массовый характер. «На текущий момент масштаб рейдерских захватов на рынке управления жилыми многоквартирными домами смело можно назвать беспрецедентным», — уверен Сергей Аверьяскин. Одной из мошеннических схем является «Финансовая карусель», которая, по словам участников рынка, сработала, например, в Ленинском районе Новосибирска.

Схема «Финансовой карусели»

В рамках этой схемы человек (фигурант) обращается в УК-1, управляющую, предположим, 1 млн квадратных метров, с предложением заработать и продать ему учредительные доли из расчета 30 рублей за квадратный метр. Соответственно, цена вопроса составляет в указанном примере 30 млн рублей.

Далее фигурант перепродает учредительную долю холдингу, представителем которого он является, по 80 рублей за квадратный метр. Такой холдинг, как правило, имеет в целом по стране общую площадь управления обслуживания до 100 млн квадратных метров. Ориентировочно через восемь месяцев рассматриваемый фигурант решает на этом же жилом фонде заработать еще раз. Искусственно создается ситуация ухудшения обслуживания домов, жильцам предлагается вернуться в прежнюю УК. Для этого создается новая управляющая компания с точно таким же названием, как и старая, только кавычки стоят до или после УК, либо зарегистрирован другой номер ИНН, куда жильцы начинают активно переходить. Таким образом, ликвидная часть домов с хорошей «экономикой» переходит в управление новой компании к бывшему руководителю. В итоге карусель повторяется заново. Такая схема может работать при наличии крупного оптового покупателя, каких в России насчитывается около десятка.

В ожидании монополиста?

Участники рынка обращаются к властям и правоохранительным органам с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Как отмечает директор УК «ДОМСЕРВИС» Александр Синица, у которого ранее уже сожгли две машины и офис, реакция наступила только после того, как он обратился к московским властям, СК РФ и в приемную администрации президента — только после этого от него «отстали в криминальном плане».

По словам директора УК «Правый берег» Василия Алешина, в отношении его компании происходит травля со стороны «Ассоциации УК в сфере ЖКХ», которая не является субъектом общественного контроля и, соответственно, вообще не имеет права проводить проверки. При этом, по его словам, по ряду проверок складывается впечатление, что в указанных домах проверяющие даже не были, а просто писали их в кабинете. Например, в рамках одной из проверок нашли разрушение цоколя до кирпичного основания в панельном доме. На вопрос, а где же они увидели кирпичи в панельном доме, — молчание.

Директор ООО «УК «Советская» Марат Грохотов отмечает: если ситуация не изменится, через год-полтора рынок управления многоквартирными домами займет монополист в лице московского оператора. В качестве его возможных представителей в Новосибирске участники рынка чаще всего называют фамилии Проничев, Волкова и Костюков. И, как уверены руководители 11 управляющих компаний, подписавших обращение, сейчас от властей и правоохранительных органов ждут защиты не только они, но и тысячи жителей Новосибирска, за которых и ведется подобная борьба и беспрецедентный передел рынка.

Получить комментарии ООО «ЖКХ — Контроль» на момент подготовки материала не удалось.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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