Насколько неожиданным оказалось назначение выходца из медицины руководителем социального ведомства и чего ждут от главы создаваемого правительством объединенного министерства труда и социального развития представители общественных организаций и медицинского сообщества Новосибирской области? Об этом — в материале «Континента Сибирь».

Ярослав Фролов родился в 1976 году. Окончил Новосибирский медицинский институт по специальности «врач-терапевт». Защитил диссертацию по гастроэнтерологии. С 2006-го по 2008-й был заместителем главного врача по поликлиническому отделению городской клинической больницы № 12. В 2008-м стал главным врачом и оставался на этом посту до 2015 года, когда занял должность заместителя министра здравоохранения Новосибирской области.

2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил о том, что к исполнению обязанностей руководителя создаваемого министерства труда и социального развития приступил Ярослав Фролов. Последние два с половиной года он работал заместителем главы министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, что проект постановления об изменении структуры региональной власти был опубликован месяц назад, положение о новом министерстве труда и соцразвития утверждено 31 июля. О подробностях проведения реформы рассказывал в интервью «КС» заместитель губернатора Новосибирской области, курирующий социальный блок правительства, Александр Титков.

Ярослав Фролов уже подключился к формированию и работе нового министерства. Процесс может занять еще около месяца. Но по заверениям властей, это не должно повлиять на функционирование социальных служб, отразиться на сроках начисления льгот и другой деятельности, которая находится в компетенции объединяемых министерства труда и министерства социального развития.

Осенью кандидатуру Ярослава Фролова в качестве руководителя новой структуры предстоит на сессии согласовывать депутатам Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО). Если он пройдет утверждение депутатского корпуса, то дальше будет работать без приставки «и. о.». В ЗС Фролова знают. Он регулярно представлял минздрав в профильном комитете. Иногда — в статусе временно исполняющего министра здравоохранения. Собеседники «КС» из властных кругов Новосибирской области, убеждены, что его кандидатура не вызовет отторжение.

Главный врач больницы № 12 Лариса Федина сказала корреспонденту «КС», что назначение ее бывшего руководителя главой нового министерства не удивило бывших подчиненных Фролова. (Он несколько лет возглавлял эту больницу.) «Мы знали, что рано или поздно он все равно станет министром. Мы видели, что, несмотря на возраст, он разбирается в людях, умеет создавать команду», — говорит Лариса Федина. Она упомянула, что Фролов был самым молодым представителем руководства медучреждения.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий выразил уверенность в опыте и профессионализме Фролова, которые позволят ему справиться с обязанностями главы министерства, предполагающими серьезный и ответственный блок работы.

С этим согласен министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, бывший непосредственный начальник Ярослава Фролова. «Положительно отношусь к назначению Ярослава Александровича. Считаю, что он готов к новой должности. Он — опытный, ответственный человек. Прошел путь от врача медицинского учреждения до заместителя главного врача, до главврача и до заместителя министра. Новое министерство труда и социального развития Новосибирской области предполагает огромный блок работы. Искренне желаю ему успеха на новом поприще. Конечно, медицинское сообщество будет расстроено его переходом в новое министерство, но он заслужил этот рост, думаю, все будут искренне рады за его продвижение», — отметил в беседе с корреспондентом «КС» Олег Иванинский.

«Он занял руководящий пост в нашей больнице не в лучшее время, когда учреждение перепрофилировали. Но не работал на дешевый авторитет. И постепенно все стабилизировалось, больница была отремонтирована. Меня это всегда поражало — то, что такой молодой человек разбирался в таких вопросах, как стройка, и так далее», — рассказывает Лариса Федина.

Лариса Федина надеется, что контакт с Ярославом Фроловым после его перехода из министерства здравоохранения в минтруда не прекратится. С ее точки зрения, социальная и медицинская сферы связаны. «Мы знаем примеры в стране, когда министры здравоохранения не были врачами, а министры сельского хозяйства не были сельскохозяйственными работниками. Главное — ум и силы для работы», — отметила Лариса Федина.

В свою очередь председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов, член региональной общественной палаты Игорь Галл-Савальский рассказал «КС», что у него есть опыт взаимодействия с Ярославом Фроловым в статусе заместителя министра здравоохранения. Он тоже не видит ничего необычного в его переходе из медицинского в социальное министерство. По его словам, в последние годы деятельность Фролова связана скорее с организаторскими, чем с врачебными функциями.

«Я могу назвать опыт нашего сотрудничества положительным. Например, Ярослав Фролов был одним из инициаторов создания общественного совета при министерстве здравоохранения, в рамках которого шла проработка технологии обеспечения доступности объектов здравоохранения для граждан с инвалидностью», — рассуждает Игорь Галл-Савальский.

Собеседник «КС» рассказал также о том, чего представители общественных организаций ждут от работы руководителя нового министерства. «Новосибирской области необходимо выстраивать систему взаимодействия с федеральным центром. На мой взгляд, в этом есть некоторые недоработки. В частности, нужно добиваться дополнительных источников финансирования. Кроме того, было бы разумно привлекать ресурсы негосударственного сектора в социальную сферу. Думаю, Ярослав Александрович — человек, который сможет это сделать», — надеется Игорь Галл-Савальский.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter