Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение согласно которому участок, расположенный на пустыре между улицами Демакова и Российской в Академгородке, зарезервирован с целью зонирования парковой зоны. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции 3 августа.

Напомним, что аукцион на право аренды земельного участка между ул. Демакова и Российской в Советском районе Новосибирска ранее был отменен. Как отметил глава города, «если бы торги состоялись, то нет никаких сомнений в том, что на участке никто бы не стал развивать парк ─ на этом месте началось бы строительство». О позиции Росимущества по этому вопросу и реакции жителей микрорайона «КС» подробно писал в материале по ссылке.

Следующий шаг в рассматриваемом процессе ─ передача участка в ведение муниципалитета и утверждение его целевого назначения. Таким образом, даже если земля перейдет в руки частного лица, парк в любом случае будет зонирован.

«Мы будем вести эту работу дальше, чтобы внести изменения, в том числе, и в генеральный план по развитию работы. Будут проведены общественные слушания для передачи зоны в муниципалитет, чтобы ни у кого не возникало соблазна изменить назначение этой территории. Мы не видим иного выхода, кроме как совместными усилиями с жителями Академгородка создать на этом участке парковую зону», ─ заключил Анатолий Локоть.

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