Мэрия Новосибирска обязала подрядчика устранить нарушения в работе по благоустройству дворов

На территориях, где проводятся в текущем году благоустроительные работы, побывал сегодня с проверкой советник мэра Новосибирска Сергей Клестов. Допущенные подрядчиком нарушения было поручено устранить.

В Новосибирске полным ходом идут работы в рамках программы благоустройства дворов, однако не всегда они выполняются без нарушений. С целью проверки качества ремонта дворов советник мэра Сергей Клестов совместно со специалистами департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска побывал на проблемных площадках. Как уточнили в пресс-центре мэрии, дефекты были обнаружены на ул. Адриена Лежена, 5а и ул. Есенина, 15. Конкурс на проведение работ здесь выиграло ООО «Стройконтинент». На первом объекте специалисты выявили пять замечаний, а на втором – три. Если во дворе ул. Есенина, 15 работы уже приняты, где подрядчик учел все замечания и исправил ошибки, то по адресу ул. Адриена Лежена, 5а организация все еще устраняет дефекты.

«Часть асфальтового покрытия в хорошем состоянии и проводить ремонт на всей территории было нецелесообразно, – рассказала директор подрядной организации ООО «Стройконтинент» Дарья Михайлова. – После того, как мы подняли асфальтовое полотно на 8 см, на стыке между новым и старым асфальтом на двух участках после дождя скапливается вода».

Чтобы устранить допущенные ошибки, потребуется заключение дополнительного соглашения. Об этом рассказал советник мэра, пояснив, что соглашение подразумевает под собой выполнение асфальтового покрытия и его продление до отмостки дома, где может так же скапливаться вода.

К слову, в Новосибирске из 166 дворов, которым необходим ремонт и которые попали в городскую программу, отремонтированы уже почти все: ход выполнения составляет 91%. По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят еще 126 дворов. Всего на благоустройство придомовых территорий в 2017 году выделено 450 млн рублей: в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» – 250 млн рублей, на реализацию наказов избирателей – 200 млн рублей. Уже меньше, чем через месяц, программа ремонта на этот год будет завершена. Что касается продолжения работ по программам, то в мэрии уже принимают заявки на включение дворов в программу благоустройства на следующий год. Заявки будут приниматься до 18 августа в администрациях районов.

В пресс-центре мэрии добавили, что формы заявления и протокола находятся на сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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