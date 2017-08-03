Один парламентский год отработали депутаты Государственной думы в новом созыве. Кого из новосибирских депутатов ГД уже не помнят в Новосибирской области? И можно ли объективно определить реальный КПД парламентариев? «Континент Сибирь» изучил мнения делового и политического сообщества о результативности представителей Новосибирской области в нижней палате.

Не все законотворцы творят законы

Ровно один парламентский год прошел с момента начала работы нового созыва Госдумы. С сентября 2016 года Новосибирскую область в ней представляют восемь депутатов. Шесть из них — единороссы, среди которых такие тяжеловесы как впервые избравшийся от Новосибирской области первый вице-спикер Александр Жуков и легендарный новосибирец Александр Карелин. Кроме того, от «Единой России» связь с избирателями в Новосибирской (не только Омской) области должен поддерживать «номер два» регионального партсписка на выборах в ГД, бывший помощник губернатора Омской области Дмитрий Перминов. Новосибирскую область в ГД представляют единороссы экс-первый вице-мэр Новосибирска Виктор Игнатов, бывший вице-президент «Ростелекома», бывший депутат заксобрания Новосибирской области Максим Кудрявцев и экс-заместитель гендиректора новосибирской строительной компании «Энергомонтаж», экс-депутат горсовета Новосибирска Андрей Каличенко. Лидер новосибирского списка ЛДПР Дмитрий Савельев в ГД от Новосибирской, Омской областей и Республики Калмыкия. От Новосибирской и Томской областей избралась в Госдуму член фракции КПРФ Вера Ганзя.

Некоторые избраны депутатами ГД впервые (Перминов, Игнатов, Кудрявцеви Каличенко), что не каждому из них помешало оперативно сориентироваться в новой обстановке, судя по парламентским «счетчикам» и отзывам представителей власти и деловогосообщества Новосибирской области. Впрочем, у Игнатоваимеетсяопыт работы на федеральном уровне, он был членом Совета федерации.

По «счетчику» ГД впереди остальных — омич, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Перминов с 12 выступлениями и как соинициатор9 законопроектов. Два из них доведены до конца и опубликованы в «Парламентской газете»: один касается установления предельного срока изменения меры пресечения в связи с тяжелым заболеванием, второй —установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. «Количественно» проявил себя и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев. Выступал семь раз и был соинициатором трех законопроектов, в том числе, и очень спорного о запретеанонимайзеров в интернете. Член комитета по аграрным вопросам Игнатов выступил один раз и стал соавтором уже опубликованного законопроекта о поправках в статью «О развитии сельского хозяйства» в части дополнения круга лиц, участвующих в государственных закупочных интервенциях. Насчет высказываний и законопроектной деятельности члена комитета ГД по транспорту и строительству Андрея Каличенко «счетчик» Госдумы молчит.

Что касается «оппозиционеров», первого заместителя председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Савельева и члена комитета по бюджету и налогам Веры Ганзи, они традиционно отличаются активностью. Савельевотчитался на сайте новосибирского отделения ЛДПР о том, что за первый год работы нового созыва внес 14 законопроектов и выступил на заседаниях парламента 21 раз. То есть, по этому показателю онлидирует среди депутатов от Новосибирской области. Правда, подготовленный экспертами специальный рейтинг ставит этот тезис под сомнение (о чем см. ниже). Кроме того, в партийном отчетене упоминается, что большая часть инициатив, в которых участвует Дмитрий Савельев в этом и в прошлом созывах, отклонены или возвращены субъекту права законодательной инициативы.По информации пресс-службы ЛДПР, три законопроекта, к которым имеет отношение Савельев, приняты Госдумой. Один из них расширяет круг лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца. Также корреспондент «КС» выяснил, что уже опубликованы в «Парламентской газете»изменения в ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» в части установления порядка дополнительного выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии.

Ряд проектов, вразработке которых участвовала Вера Ганзя, тоже были отклонены, перенесены или возвращены субъекту права законодательной инициативы. В этом созыве членфракции КПРФ, судя по подсчетам, была соавтором семи законопроектов.

Измерили КПД

К началу парламентских каникул вышел очередной (первый появился в феврале) интегральный рейтинг депутатов Госдумы. Он отражает законопроектную деятельность парламентариев с начала созыва, количество упоминаний в СМИ, индекс работы в регионе и «народное голосование» на сайте «Депутат.Клуб».Рейтинг подготовили политтехнолог, председатель совета директоров консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев и политолог Алексей Мартынов. Согласно исследованию, самый большой КПД из депутатов, избранных от Новосибирской области, у первого заместителя председателя ГД Александра Жукова — он в рейтинге на 11 месте (из 442). А самый маленький — у Андрея Каличенко (383 позиция). Второе место из новосибирских депутатов ГД — у Александра Карелина (позиция 100), третье — у избранного в ГД впервые Виктора Игнатова (141).

Четвертый КПД среди депутатов, прошедших в ГД от Новосибирской области, у Веры Ганзи (176), пятый — у Дмитрия Перминова (285). У Дмитрия Савельева, которого на сайте ЛДПР назвали самым деятельным из новосибирских депутатов ГД, 312 строчка в общем парламентском рейтинге, среди новосибирских он шестой. Седьмой — Максим Кудрявцев (322).

Интересны подсчитанные в исследовании индексы законотворческой активности в ГД и коэффициенты, отражающие работу в регионе. Из новосибирских парламентариев лидер по первому показателю —член КПРФ Вера Ганзя, Дмитрий Савельев — на втором месте, на третьем — Александр Жуков. «Аутсайдерами» по этому критерию авторы рейтинга справедливо посчитали Карелина и Каличенко (по нулям), Игнатова (0,21), Кудрявцева (0,94). У Перминова1,68.

Работа в регионе включает не только общение с избирателями, но и взаимодействие с исполнительными властями, местными элитами. И первым по этим показателями из новосибирских депутатов авторы исследования поставили Жукова, а вторым —Игнатова. Карелина — третьим. На самую низкую позицию (даже ниже омича-единоросса Перминова) авторы поставили Дмитрия Савельева (кстати, бывшего зятя сенатора от Новосибирской области Надежды Болтенко). Впрочем, стоит учитывать, что в ГД Савельев отвечает за связь с избирателями в Новосибирской, Омской областях и Республике Калмыкия, а Перминов помимо Новосибирской связан с Омской областью, в которой перед выборами в сентябре 2016 значился помощником губернатора. Жуков связан с Новосибирской и Омской областями. А Карелин и Игнатов — только с Новосибирской, что, вероятно, тоже учитывалось при составлении рейтинга.

Не рано ли судить?

И все-таки спорный вопрос — насколько всерьез стоит воспринимать скрупулезные подсчеты вкачестве объективного показателя КПД депутатов. Имя АлександраКарелина нечасто появляется в перечне инициаторов законопроектов. Нелегко найти тех, кто видел его выступающим с трибуны ГД. Однако судя по разговорам с представителями делового и политического сообщества Новосибирской области, мало кто сомневается в эффективности его присутствия на федеральном уровне. Некоторые собеседники «КС» говорят о том, что его авторитет работает в первую очередь на имидж региона и уверены, что это дает реальную выгоду области. У депутатов ГД есть важная функция —утверждать бюджет, от чего зависит, в том числе, распределение денег по субъектам РФ. Но пролоббировать средства на дорогу, мост или школу в конкретном городе отдельный парламентарий — по крайней мере, сидя в кресле зала заседаний ГД — не сможет. Бюджет носит программно-целевой характер, во многом зависит от показателей работы исполнительной власти на местах и заключений федеральных ведомств. И у влиятельных законодателей найдутся возможности «прокачать» вопрос. Эксперты, близкие к правительству Новосибирской области, уверены, что таким потенциалом обладают Жуков и Карелин.

Хотя первый вице-спикер ГД в Новосибирске появляется довольно редко, по мнению первого вице-спикера заксобрания Новосибирской области Андрея Панферова, Жуков — это представительское лицо, презентующее регион на уровне руководства ГД и федеральных органов исполнительной власти. По мнению собеседника «КС», в выступлениях Жуков так или иначе касается интересов Новосибирской области. «Если необходимо защитить федеральные транши на область, думаю, Жуков не остается в стороне. С губернатором он постоянно на связи. В этом созыве деньги на регион действительно выделялись без тех проволочек, с которыми область сталкивалась раньше. Я это связываю с именем Жукова, в том числе. Если ледовый дворец в Новосибирске все же будет построен и здесь пройдет чемпионат мира, то он свою задачу выполнил», — считает Андрей Панферов. Также он видит роль Карелина в продвижении некоторых инвестиционных программ. Например, упоминаетв привлечении средств на четвертый мост в Новосибирске.

К согласованию бюджета на следующий год Госдума приступит осенью. Вот тогда и можно будет судить, насколько высок вес депутатов от Новосибирской области в отстаивании интересов региона.

Заместитель председателя бюджетного комитета новосибирского заксобрания Юрий Зозуля не сомневается в эффективности деятельностиКарелина. Для тех, кто впервые избран в ГД, этот парламентский год прошел скорее под знаком распределения портфелей и выстраивании отношений. «Нужно дать им возможность разобраться во вселенной под названием Госдума. Позже посмотрим, как пройдет осенняя сессия с точки зрения формирования бюджетов. Тогда можно будет говорить более обстоятельно»,— рассуждает депутат.

Несколько собеседников «КС» высказали мнение об ощутимости работы Максима Кудрявцева. Председатель аграрного комитета заксобрания Новосибирской области Олег Подойма отметил его роль в прокладке оптоволокна для ряда сельхозпредприятий в районах области. Он считает, что в данном случае неважно, задействует ли Кудрявцев при этом свои связи в «Ростелекоме» или лоббирует вопрос через другие каналы.

Об организации доступности связи в сельскихрайонах говорит и Андрей Панферов. В частности, он ведет речь об инициативе по установке вышек сотовой связи«без проволочек». «Вышки должны были считаться элементом капитального строения, это значит затягивание с разрешениями, выделением участков. Кудрявцев стал одним из инициаторов поправок, которые позволят оставить вышки временными строениями. Главное, чтобы работа над законопроектом продолжилась осенью. По моим подсчетам, на округе около 15 процентов наказов касаются сотовой связи и интернета», — отмечает депутат. И добавляет, что единороссы из ГД поддерживают постоянный контакт с заксобранием и непосредственно со спикером Андреем Шимкивом. Правда, при этом он не имеет в виду Дмитрия Перминова.

Ряд собеседников «Континента Сибирь» упомянули о том, что заметили деятельность Виктора Игнатова. Например, высказались о его участии в решении проблемы кредитования сельхозтоваропроизводителей. Результата пока нет, тема перенесена на осеннюю сессию.

Председатель агрокомитета заксобрания и генеральный директорЗАО птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма обратил внимание на то, чтово время визита в Новосибирскую область министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева Игнатов остро поставил актуальные не только для нашего региона вопросы о поддержке аграриев, увеличения лимитов по льготному кредитованию, по инвестиционным кредитам, интервенционному фонду.

Генеральный директор ОАО «Сибирская Хлебная Корпорация» Дмитрий Терешков также подчеркнул активность Игнатова. «Он не раз открыто говорил на разных площадках о том, что сегодня Минсельхоз выскребает из бюджета деньги, которые идут на несколько крупных агрохолдингов, подконтрольных членам правительства.И во время визита Ткачева в Новосибирскую область он конкретно спросил, почему так «справедливо» распределяются ресурсы», — отмечает Дмитрий Терешков.

Депутат горсовета Новосибирска, член совета директоров ГК КПД-Газстрой Кирилл Покровский считает заметной деятельность нескольких думцев от Новосибирской области. Он выделил их работу по отстаиванию средств на строительство школ по федеральной программе, на участие в которой претендует и Новосибирск. «Наши депутаты в формате личной встречи встречались с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец для того, чтобы Новосибирск гарантировано вошел в эту программу. Я лично просил Виктора Игнатовавзяться за вопрос. К Голодец ходила делегация из наших депутатов Госдумы. В итоге, достраивается школа на Ключ- Камышенском плато. На 2018 год в программу включена школа в Ленинском районе на улице Титова, школа на улицеГоголя», — рассказывает Кирилл Покровский.

Подробно комментировать работу члена комитета по строительству, единоросса Андрея Каличенко собеседники «КС» не стали. По информации редакции, у него в этом году было не так много времени, чтобы проводить его в Новосибирской области. По партийной линии он закреплен за проектом «Городская среда» в Забайкальском крае и Иркутской области.

Хотя есть, что спросить у Каличенко как федерального законодателя представителям новосибирского строительного сектора. В беседе с корреспондентом «КС» они отметили, что Госдума удивила их последними поправками в закон о долевом строительстве. Депутат горсовета Новосибирска, генеральный директор строительной организации ООО «Компания «Сибирь-Развитие»» Дмитрий Червов подчеркнул, чтозакон «в принципе неплох», но некоторые нюансы оставляют вопросы. «Не могу понять, что такое: один застройщик может получать только одно разрешение на строительство. Будем прояснять. С другой стороны, в законе заложеназдраваяидея— собирать средства в федеральный фонд и на них достраивать долгострои», — рассуждает Дмитрий Червов.

Разочаровали поправки, принятые Госдумой по ФЗ-214, и Кирилла Покровского. Он считает, что жесткие требования, которые могут вступить в действие с 2018 года, могут «проредить» региональный рынок строительной отрасли. «Нужно разбираться, вносить изменения в пункт о том, что строительнаяорганизация одновременно не может получать разрешение на строительство нескольких объектов. 95 процентов представителей строительной отрасли по моим ощущениям недовольны этими новшествами. Строительный сектор является одним из локомотивов экономики региона, тянет за собой целый ряд сопутствующих отраслей. Это НДФЛ, то есть, в перспективе дефицит бюджета, сокращение средств на социальныепрограммы. Подобные поправки могут негативно отразиться на макроэкономических показателях», — констатирует Кирилл Покровский. Новосибирские строители, однако, не замечают у Каличенко готовности к диалогу с ними и готовности отстаивать интересы отрасли.

Некоторых уже забыли

Член бюджетного комитета в Госдуме, член фракции КПРФ Вера Ганзя активнее других депутатов ГД от Новосибирской области в соцсетях и медийном пространстве. Она отчитывается в фейсбукео своей работе, отражает различные стороны деятельности парламента. В публичностиесть и оборотная сторона: она чаще остальных новосибирских депутатов лично отбивается от различных обвинений, спровоцированых ее открытостью.

Ганзяактивно подключается к некоторым резонансным вопросам. Например, независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус рассказала корреспонденту «КС» о предварительной договоренности обсудить с Ганзей проблемы концессионного соглашения по мусоросортировочному заводу в Новосибирске. По словам Пинус, есть необходимость регулировать эту тему через федеральное законодательство. «Исполнительная властьможет принимать решения о заключении соглашений без участия депутатского сообщества, хотя вопрос касается обязательств, которые ложатся на бюджет. Порочная тенденция, но решение проблемы лежит в плоскости федерального законодательства», — говорит Наталья Пинус о необходимости сотрудничества с Верой Ганзей.

Наталья Пинус признает, что не взаимодействовала с другими депутатами ГД и допускает, что этот механизм недостаточно используется местными депутатами, деловым сообществоми общественностью.

Собеседники «КС» оказались не готовы к разговору о конкретной работе депутата Савельева и взаимодействии с ним. Хотя один из респондентов то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что он, как первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции мог повлиять на то, чтобы к первым лицам региональной власти в Новосибирской области не было никаких претензий со стороны силовиков.

Что касается Перминова, его фамилию с трудом связывают с Новосибирской даже сами единороссы.

Некоторые собеседники «КС», представляющие промышленный, строительный и другие сферы экономики Новосибирской области, затруднились или отказались комментировать деятельность любого из депутатов ГД от Новосибирской области. Были и те, кто прямо сказал, что на всякий случай опасаются кого-то обидеть. Другие отметили, что не знают, не слышат, не замечают деятельности депутатови не видят смысла к ним обращаться.

«Континент Сибирь» обратился к депутатам Госдумы РФ с вопросами об их деятельности. Скоро редакция опубликует их комментарии. Правда,помощник Андрея КаличенкоИгорь Атякшев уже сказал корреспонденту, что подготовить ответ в ближайшее время не получится из-за плотного графика.

Кроме того, «КС» готовит материал о том, продвижения каких инициатив ждут от депутатов представители различных сферделового сообщества и общественно-политического пространства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Маркелов, вице-президент Новосибирской торгово-промышленной палаты, заведующий овой кафедрой организации малого и среднего бизнеса НГУЭУ:

— Мы не обращались к депутатам ГД нового созыва. Я думаю, персональные обращения, даже к очень уважаемым персонам в Госдуме чаще всего заканчиваются ничем. Потому что решения, как правило, принимаются на правительственном уровне. Поэтому очень сложно получить реакцию на предложения по поправкам в действующее законодательство, сложно затормозить задуманную сверху инициативу.Если только не произойдут какие-то фатальные последствия, как например, было с порядком отчислений по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей. Все бизнес-сообщество взывалоо неразумности решения. Результат: законопроект вышел, позакрывались ИП. Как следствие, потом его вынуждены были менять.

Мы проводим анкетирования, изучаем мнения предпринимателей по тем или иным инициативам. Хорошо, если собранные предложения ложатся на общий тренд. Если идут вразрез с видением правительства, то они ник чему не приводят. Но я не скажу, что это бесполезная трата времени. Иногда о предложениях бизнеса вспоминают и берут на вооружение. Вода камень точит, наверное.

Алексей Соловьев, председатель новосибирской областной общественной организации производителей и продавцов пивной и алкогольной продукции (НООО «ПИАП»):

— НООО «ПИАП» периодически выходит и на депутатский корпус, и на правительство, мы реагируем на инициативы, которые считаем необдуманными, слабо проработанными. Что касается времени продажи алкоголя, мы обращались к местным, к федеральным законодателям и в Минэкономразвития. Писали Александру Карелину, Александру Жукову… Мой опыт общения с депутатами показывает, что в большинстве случаев дело ограничивается стандартной отпиской. Но когда закон широко обсуждается, и не в одном регионе, когда поднимается шумиха, то удается достучаться.

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