3 августа «Гусинобродский» полигон Новосибирска должен был прекратить прием бытовых отходов: такое предписание было направлено в мэрию города департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФО. Однако закрытие по объективным причинам не состоялось: по мнению новосибирских властей, в том числе и мэра города Анатолия Локтя, такой шаг может привести к фатальным последствиям.

На пресс-конференции 3 августа мэр Анатолий Локоть напомнил: в сутки город производит и вывозит на «Гусинобродский» полигон около пяти тысяч кубометров твердых бытовых отходов. «КС» упоминал ранее о том, что только за прошлый 2016 год «Гусинобродский» полигон принял почти половину от всех отходов, поступивших на другие свалки города.

По мнению Анатолия Локтя, приостановление деятельности «Гусинобродского» полигона может привести к фатальным последствиям: в связи с тем, что огромное количество мусора некуда будет вывозить, появятся несанкционированные свалки, а оставшийся, невывезенный мусор грозит эпидемиями со всеми вытекающими последствиями.

На сегодня, как отметил Анатолий Локоть, мэрия ведет активную работу с Росприроднадзором по решению указанного вопроса. «Мы нащупали совместный алгоритм действий, необходимых для узаконивания деятельности полигона», — пояснил мэр.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter