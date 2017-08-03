Анатолий Локоть рассказал, когда и как Новосибирск будут чистить от рекламы

Необходимо разработать единый стиль оформления фасадов зданий в Новосибирске и так называемый «визуальный код» присутствия рекламы на улицах. Это позволит решить проблему с перенасыщением города наружной рекламой, заявил на встрече с журналистами 3 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть. До конца года с улиц города, по словам мэра, должны исчезнуть перетяжные рекламные баннеры.

«История с «растяжками» в целом будет завершена по городу к концу этого года. Заканчиваются последние договорные обязательства, и дальнейшего продления договоров не будет», ─ заключил мэр Новосибирска.

Напомним, что в этом году Анатолием Локтем было принято решение о кадровых изменениях в составе мэрии. На место Сергея Мурзинцева, возглавлявшего комитет по рекламе, пришел Дмитрий Лобыня. Кроме того, была создана профильная рабочая группа по вопросам размещения рекламных конструкций во главе с заместителем мэра Новосибирска Артемом Скатовым.

Перед новым председателем комитета Анатолий Локоть поставил ключевую задачу в кратчайшие сроки предоставить план мероприятий по сокращению рекламы в городе. Опыт других городов показывает, что такой процесс возможен без ухудшения инвестпривлекательности этого бизнеса, отметил мэр города.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter