В Искитиме судья лишился полномочий из-за вождения в пьяном виде

Попавшийся на вождении в нетрезвом виде судья Искитимского районного суда Александр Березиков лишился своих полномочий. Об этом свидетельствует релиз с заседания квалификационной коллегии судей 28 июля 2017 года.

Александр Березиков, занимающий пост судьи в Искитимском районном суде Новосибирской области, теперь вынужден оставить свою должность. К такому решению пришла квалификационная коллегия судей после того, как в мае 2016 года Березиков был уличен в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

«По результатам рассмотрения представления председателя Новосибирского областного суда Шатовкиной Р.В. о привлечении судьи Искитимского районного суда Новосибирской области Березикова А.Л. к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий, квалификационная коллегия судей вынесла решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — говорится в сообщении квалификационной коллегии на официальном сайте.

Инцидент произошел в Искитиме. Судья был задержан сотрудниками ДПС, поскольку его машиной была сбита собака. Позже было подтверждено, что Березиков управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это его оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года. О бывшем искитимском судье известно, что он был назначен на должность в 2011 году, а в 2014-ом ему присвоен пятый квалификационный класс – мировой судья.

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