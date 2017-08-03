В июне долг по зарплате в Новосибирской области снизился на 16,5% или на 19,6 млн рублей. Таким образом, на 1 июля этого года он составил 99,6 млн рублей. В правительстве региона состоялось совещание по проблеме задолженности.

На 1 июля 2017 года в Новосибирской области работодатели остаются должны своим сотрудникам почти 100 млн рублей. Тем не менее эта сумма стала меньше на 19,6 млн рублей по сравнению с предыдущим отчетным периодом. За первое полугодие в регионе 58 организаций погасили задолженность по зарплате, сумма которой превысила 259 млн рублей.

На сегодня из 14 предприятий-должников четыре организации, на которых приходится 44% всей задолженности, сейчас находятся на стадии банкротства. На совещание в правительство Новосибирской области были вызваны крупнейшие три предприятия-должника — «МСУ-78», «Сибэлектротерм» и ОАО «Линевский домостроительный комбинат». Представители компаний доложили о принимаемых мерах по ликвидации задолженности.

Так, признанный в феврале банкротом «Сибэлектротерм» может погасить задолженность уже в ноябре, при этом две другие компании не смогли назвать сроков, когда рассчитаются с работниками. «МСУ-78», по данным трудовой инспекции, должна 335 сотрудникам 45,9 млн рублей. Проблемы в компании начались после строительства нового корпуса НГУ, где «МСУ-78» выступал субподрядчиком. В «ЛДСК» зарплату ожидают более полутысячи сотрудников. Задолженность на предприятии, находящимся в стадии ликвидации уже четыре года, — 29,3 млн рублей.

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