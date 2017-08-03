В декабре 2017 года Сибирскому таможенному управлению исполнится 25 лет, но самой традиции взимания пошлин уже более тысячи лет. О том, как зарождалась таможенная служба в Новосибирске на заре становления Советской власти, как сибиряки заготавливали мех кошек и крыс, и как была организована транспортировка сливочного масла через Северный морской путь — в материале «КС».

Об истории развития внешней торговли Сибири в 20-30-е годы ХХ века «КС» рассказал специалист по кадрам отдела инспектирования и профилактики правонарушений Сибирского таможенного управления, полковник таможенной службы Николай Машкин. К 25-летию формирования Сибирского таможенного управления в музее организации подготовили выставку, посвященную этому интересному периоду в жизни сибирских таможенников. Экспозиция включает архивные документы: около 500 страниц. Всего же в Новосибирском областном архиве хранится более 70 тыс листов материалов, посвященных работе таможни в 1920-1937 годы.

В те годы Сибирь торговала с Европой, Англией, Америкой, Монголией и другими странами. В основном товарообмен был обоюдным: одна и та же экспедиция вывозила продукты за рубеж и привозила оттуда необходимые в народном хозяйстве товары. «Государственное регулирование внешней торговли Сибири формировалось в условиях внешней блокады и разрухи хозяйства, — рассказывает Николай Машкин. — Тогда же была введена государственная монополия на внешнюю торговлю. Регулировал этот процесс Народный комиссариат внешней торговли, а фактически руководил всем Совет труда и обороны. Главным комиссаром в этой сфере был Леонид Красин».

В начале 20-х годов в Сибири командовал Сибирский революционный комитет. И он принял решение, с учетом расстройства железной дороги, для внешней торговли использовать Северный морской путь. В итоге все экспортно-импортные операции с западом осуществлялись через Ледовитый океан. Для организации этой работы был образован Комитет северного морского пути. Ведь поставить такой сложный технологический процесс было непросто: требовалось перевозить тысячи тонн груза через Камчатку, Дальний Восток и Обскую губу, чтобы попасть в Архангельск и близлежащие порты, откуда товары доставлялись в Швецию, Норвегию и Англию.

«Иностранные фирмы были заинтересованы в ресурсах Сибири», — продолжает Николай Машкин. Основными экспортными товарами в то время были меха, пушнина и мехсырье. За рубеж отправлялся также спирт, лекарственные травы, воск, слюда, графит, а позже и уголь. Экспортный товар заготавливался по плану, который согласовывался с Советом труда и обороны. Например, в 1923 году к вывозу из страны необходимо было подготовить 3 млн белок и 12 тыс лисиц. А вот в 1932 году, который считался условно военным, Союзпушнина должна была обеспечить сырьем еще и армию, поэтому нормы по заготовке меха были выше. Так, требовалось сдать 100 тыс бурундуков, 350 тыс кротов, и даже 222 тыс амбарных крыс. В списке необходимого мехового сырья были и кролики, и домашние кошки (30 тыс) и даже собаки (50 тыс за два квартала). Пользовались популярностью северные олени, птицы и другие товары охотничьего промысла. Для соблюдения плановых показателей в работу вовлекались общественные организации, например, союзы охотников. Основной план разрабатывался в Москве, а оттуда нормы распределялись по всем районам. Позже стали появляться хозяйства: мараловодческие, кролиководческие, звероводческие.

Также хорошим спросом пользовалось сливочное масло. Оно доставлялось в Германию в очень больших объемах: ежегодно перевозилось порядка 20 тыс тонн. Перемещать такой груз по воде в условиях того времени было непросто. Сначала масло доставлялось из разных городов Сибири, таких как Томск и Каинск, в Новосибирск по железной дороге. Затем грузилось на пароход до устья Оби, а там перегружалось на баржи. В целом путь мог занимать от 25 до 40 суток. Для сохранения масла была организована целая технология: оно замораживалось, погрузочные работы велись только ночью (чтобы не дать маслу растаять на солнце), а баржи утепляли войлоком и опилками. И только в Архангельске сибирский товар перемещали на иностранные суда. Тара для таких перевозок — это отдельный вопрос. Специальные буковые бочки для этого закупались в Латвии, а позже было решено организовать собственное производство — так появился завод в Тальменьке.

Еще один пример — контракт с США на покупку так называемых «бараньих колец» (то есть бараньих кишок для производства натуральных колбас). В документе указано, что американская компания была готова закупить за год 500 тыс колец по 30 метров (то есть 15 тыс км. кишок). Перед продажей их требовалось выделать, очистить, сортировать, а потом сохранить.

В свою очередь, из-за рубежа в Советский союз ввозились сепараторы, сеялки, веялки и другая сельскохозяйственная техника. Завозились и экзотические товары. Например, немецкий консул заказывал себе лицензию на провоз двух пятикилограммовых пакетов с кофе для личного употребления. «Потихоньку Сибирь втягивалась в мировой товарооборот, развивая собственное производство, — рассказывает Николай Машкин. — Нашу страну усиленно блокировали по разным направлениям, но заинтересованные зарубежные фирмы все равно находили возможности для торговли». А за провозом контрабанды следила таможня. Например, в то время нельзя было ввозить без взимания пошлин такие товары, как пуговицы, гребенки, детские соски и швейные иглы.

Вся внешняя торговля шла через таможенное регулирование, велось и взимание пошлин. Такие работы тогда проводились только на границе, а внутренние таможни появились значительно позже. Сначала в Сибири действовала Иркутская таможня. Но ее сотрудникам необходимо было добираться до устья Оби — это было неудобно. Поэтому было принято решение образовать таможню в Новосибирске — с этого времени она и начала функционировать. Тогда там работало всего 12 человек на всю Сибирь. А сейчас — 800 человек в одном только Новосибирске. В Сибири в то время была еще одна таможня — Кош-Агачская — на границе с Монголией. Она подчинялась непосредственно главному таможенному управлению в Москве.

Работа таможен в 20-30 годы велась в условиях жесточайшей экономии ресурсов. В качестве примера можно привести использование лампочек, которые выдавали строго по нормам. Так, в больших помещениях лампочки ввинчивали только на часы проведения заседаний, а во все остальное время они снимались, только уборщику давались специальные лампы по 15 Вт для освещения во время уборки. Другой пример — документы: их печатали только на полстраницы и всего по два экземпляра — тоже в целях экономии.

Еще одной особенностью того времени было обязательное участие политических комиссаров во всех работах. В частности, они присутствовали на всех торговых судах. Иерархически комиссар стоял над начальником экспедиции, он осуществлял не только организационные полномочия, но вел и воспитательную работу. В музее представлена специальная инструкция для политических комиссаров. В ней, например, сказано, что они подписывали все контракты: то есть ни одна сделка не осуществлялась без визы.

Через то, как становилось таможенное дело в 20-е годы, можно увидеть, как устраивалась экономика новой страны в целом. Несмотря на внешние и внутренние препятствия, в очень короткий срок в Советском союзе удалось организовать хозяйство, которое зачастую поражало зарубежных гостей. «Кузнецкий комбинат поднимали американцы, — рассказывает Николай Машкин. — Там целые бригады жили. С таким восторгом писали, что бесплатно детские сады дают и школы. Для них это было как чудо. Они были увлечены новой революционной эпохой и системой социальных организаций». Однако, были и свои минусы, которые также не укрывались от взгляда иностранцев. «Оборудование ржавело на заводах невостребованным. В целом организация хозяйства и экономики сильно отставала от тейлоровской или фордовской. Мы жестко взяли, мобилизационно до определенного уровня довели, а потом детализацию уже не смогли удержать», — поясняет эксперт. Однако, то, что было сделано в послереволюционные годы, дало старт развитию государственной системы в целом, и таможенного регулирования в том числе. Сейчас у таможни уже совсем другие функции и объемы работы. Так, по словам Николая Машкина, каждый час российская таможня приносит сотни млн руб в федеральный бюджет. А начиналось всё с малого.

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