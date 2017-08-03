В Новосибирске планируется строительство семи новых поликлиник

Объекты здравоохранения общей площадью около 72,1 тыс. кв. метров планируется возвести до 2020 года в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также в районах с аварийными поликлиниками. Для реализации проекта на инвестиционной стадии потребуется более 5 млрд рублей.
Об этом сообщили министр здравоохранения Олег Иванинский, заместитель министра экономического развития Лев Решетников и депутат Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) Игорь Гришунин в ходе прессконференции, состоявшейся 1 августа.
Напомним, что проект концессионного соглашения предусматривает строительство городских поликлиник по ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарской, ул. Краснодарской, пл. Райсовета, ул. Степной, ул. Виктора Уса, ул. Ереванской (здесь планируется возведение клинической консультативнодиагностической поликлиники). При этом в новые здания переедут поликлиника № 16 в Ленинском районе, а также медицинское учреждение № 27 в Заельцовском районе, занимавшее до сих пор арендованное у одного из заводов помещение.
«Суммарный объем оказания медицинских услуг новыми поликлиниками составит, по предварительной оценке, 5200 посещений в смену», — отметил министр здравоохранения НСО Олег Иванинский, добавив, что первичную медицинскую помощь при этом получат дополнительно 400 тыс. жителей области.
По заявлению министра здравоохранения, каждое конкретное учреждение будет возводиться с учетом медицинских потребностей своих районов. «Можно построить красивое типовое здание, но главное — как в нем будут работать и как встречать людей», — прокомментировал Олег Иванинский.
«Из 5,1 млрд рублей, необходимых для реализации проекта, 2,8 млрд направят на строительномонтажные работы и больше 1,4 млрд уйдет на закупку медицинского оборудования», — отметил заместитель министра экономического развития Лев Решетников.
При этом 10% необходимых на строительство средств планируется привлечь из областного бюджета, остальные 90% — привлеченные средства концессионера, которого выберут по итогам проведения открытого концессионного конкурса в сентябре 2017 года.
Подобная схема государственночастного партнерства представляет собой, по выражению заместителя министра, «золотую середину» и максимально учитывает интересы обеих сторон. «Что касается структуры финансирования — до 1,5 млрд это капитальный грант, 2,5 млрд рублей — коммерческий кредит, более 570 млн рублей составит акционерный заем инвестора, около 500 млн рублей — кредит на финансирование НДС», — пояснил Лев Решетников.
Срок действия концессионного соглашения составляет 10 лет с даты заключения, в том числе два года — строительномонтажные работы и восемь лет — период эксплуатации. По истечении этого срока объект будет передан правительству Новосибирской области.
«Задача проекта — оказание бесплатной медицинской помощи населению в рамках госгарантий», — подчеркнул Олег Иванинский.
При этом депутат ЗС Новосибирской области Игорь Гришунин дополнил, что часть построенных площадей — 5% — будут предоставлены концессионеру для коммерческих нужд.
«На текущий момент официальных предложений от инвесторов не поступало, хотя интерес к подобного рода проектам стабильно проявляют Сбербанк и Газпромбанк», — уточнил Лев Решетников.
Стоит отметить, что концессионера должны объявить в сентябре. В итоговый проект, к слову, вошли не все поликлиники, которых планировалось девять, но, как заявлял губернатор области Владимир Городецкий, поликлинику на ОбьГЭС построят в рамках отдельной концессии.
Напомним, что проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медикосанитарной помощи в городе Новосибирске» одобрен на заседании правительства региона 24 июля.
Эффектом от проекта станут увеличение мощности медицинских организаций и решение проблемы доступности медицинских услуг (по числу прикрепленных жителей проект затрагивает более чем 25% населения города Новосибирска), перераспределение нагрузки на медицинские организации, укрепление материальнотехнической базы здравоохранения Новосибирской области.