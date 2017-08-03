В Новосибирске планируется строительство семи новых поликлиник

Объекты здравоохранения общей площадью около 72,1 тыс. кв. метров планируется возвести до 2020 года в наиболее активно развивающихся жилых массивах Новосибирска, а также в районах с аварийными поликлиниками. Для реализации проекта на инвестиционной стадии потребуется более 5 млрд рублей.

Об этом сообщили министр здравоохранения Олег Иванинский, заместитель министра экономического развития Лев Решетников и депутат Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) Игорь Гришунин в ходе пресс­конференции, состоявшейся 1 августа.

Напомним, что проект концессионного соглашения предусматривает строительство городских поликлиник по ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарской, ул. Краснодарской, пл. Райсовета, ул. Степной, ул. Виктора Уса, ул. Ереванской (здесь планируется возведение клинической консультативно­диагностической поликлиники). При этом в новые здания переедут поликлиника № 16 в Ленинском районе, а также медицинское учреждение № 27 в Заельцовском районе, занимавшее до сих пор арендованное у одного из заводов помещение.

«Суммарный объем оказания медицинских услуг новыми поликлиниками составит, по предварительной оценке, 5200 посещений в смену», — отметил министр здравоохранения НСО Олег Иванинский, добавив, что первичную медицинскую помощь при этом получат дополнительно 400 тыс. жителей области.

По заявлению министра здравоохранения, каждое конкретное учреждение будет возводиться с учетом медицинских потребностей своих районов. «Можно построить красивое типовое здание, но главное — как в нем будут работать и как встречать людей», — прокомментировал Олег Иванинский.

«Из 5,1 млрд рублей, необходимых для реализации проекта, 2,8 млрд направят на строительно­монтажные работы и больше 1,4 млрд уйдет на закупку медицинского оборудования», — отметил заместитель министра экономического развития Лев Решетников.

При этом 10% необходимых на строительство средств планируется привлечь из областного бюджета, остальные 90% — привлеченные средства концессионера, которого выберут по итогам проведения открытого концессионного конкурса в сентябре 2017 года.

Подобная схема государственно­частного партнерства представляет собой, по выражению заместителя министра, «золотую середину» и максимально учитывает интересы обеих сторон. «Что касается структуры финансирования — до 1,5 млрд это капитальный грант, 2,5 млрд рублей — коммерческий кредит, более 570 млн рублей составит акционерный заем инвестора, около 500 млн рублей — кредит на финансирование НДС», — пояснил Лев Решетников.

Срок действия концессионного соглашения составляет 10 лет с даты заключения, в том числе два года — строительно­монтажные работы и восемь лет — период эксплуатации. По истечении этого срока объект будет передан правительству Новосибирской области.

«Задача проекта — оказание бесплатной медицинской помощи населению в рамках госгарантий», — подчеркнул Олег Иванинский.

При этом депутат ЗС Новосибирской области Игорь Гришунин дополнил, что часть построенных площадей — 5% — будут предоставлены концессионеру для коммерческих нужд.

«На текущий момент официальных предложений от инвесторов не поступало, хотя интерес к подобного рода проектам стабильно проявляют Сбербанк и Газпромбанк», — уточнил Лев Решетников.

Стоит отметить, что концессионера должны объявить в сентябре. В итоговый проект, к слову, вошли не все поликлиники, которых планировалось девять, но, как заявлял губернатор области Владимир Городецкий, поликлинику на ОбьГЭС построят в рамках отдельной концессии.

Напомним, что проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико­санитарной помощи в городе Новосибирске» одобрен на заседании правительства региона 24 июля.

Эффектом от проекта станут увеличение мощности медицинских организаций и решение проблемы доступности медицинских услуг (по числу прикрепленных жителей проект затрагивает более чем 25% населения города Новосибирска), перераспределение нагрузки на медицинские организации, укрепление материально­технической базы здравоохранения Новосибирской области.

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