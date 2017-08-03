Чистый убыток «Бирюзовой Катуни» растет

За прошлый год чистый убыток алтайской особой экономической зоны вырос более чем в полтора раза. Напомним, в конце 2016 года «Бирюзовая Катунь» перешла под контроль краевых властей.

За последние пять лет ОАО «ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» ни разу не получало прибыль. В 2016 году чистый убыток особой экономической зоны Алтайского края составил 63,5 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, передает «Интерфакс». Эта цифра пока максимальная в финансовой истории компании. Последний раз чистый убыток в ОЭЗ превысил 50 млн рублей в 2012 году, составив 52,8 млн рублей. Убыток от продаж достиг 72,8 млн рублей, тогда как в 2015-ом он составлял 58,3 млн рублей. Выручка туристического кластера выросла на 8,5%.

«Наибольшие изменения претерпели «прочие доходы», которые снизились более чем в 4 раза. И в течение пяти лет они упали с 347 млн рублей в 2012 году до 2,5 млн рублей в 2016 году», — анализируют финансовое состояние «Бирюзовой Катуни» в агентстве.

В июне 2016 года Счетная палата России, проверив деятельность ОЭЗ, пришла к выводу, что «Бирюзовая Катунь» так и не стала работать эффективно.

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