Совокупный оборот торгово-производственный оборот группы «Сафмар», объединяющей активы семьи Гуцериевых, составит чуть более 1 трлн рублей. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил основной владелец «Сафмара» Михаил Гуцериев.

Группа «Сафмар» является одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включает промышленные, финансовые, банковские активы, структуры в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли. Среди крупнейших активов – «Русснефть», «Нефтиса», «Бинбанк» (включая «МДМ Банк» и «Рост Банк»), «М.Видео», «Техносила» и «Эльдорадо», девелоперы «Интеко», «А101 Девелопмент».

Михаил Гуцериев отметил, что группа «Сафмар» еще находится на этапе формирования, ее вертикаль управления будет создана к концу этого года.

«Мой сын возглавляет нефтепереработку, нефть курирую я, все, что связано с недвижимостью, курирует младший брат, ритейл и уголь – Билан Ужахов, складской бизнес будет курировать наш очень хороший менеджер Эрисхан Куразов. Работают менеджеры, но процесс контролируется через советы директоров», — рассказал Михаил Гуцериев. Что касается экс-председателя правления «Бинбанка» Микаила Шишханова, то он пошел на повышение и по словам Гуцериева курирует «разные вопросы, в том числе и связанные с финансами».

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