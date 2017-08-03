Под Новосибирском в 2018 году планируют сдать крупный спортивный кластер

В р.п. Краснообск Новосибирской области в настоящее время ведется возведение двух строительных объектов. Ввести их в эксплуатацию инвестор намерен в будущем году.

Спортивный кластер формируется на территории рабочего поселка Краснообск под Новосибирском. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий посетил строительные площадки объектов в ходе рабочей поездки 2 августа.

Первый объект планируемого кластера – спортивно-оздоровительный комплекс «Армада-Клуб» — обещают сдать к концу 2018 года. На территории 12,9 тыс. кв. м разместят два бассейна, скалодром, тренажерный и танцевальный залы, боулинг-клуб, батуты, зона SPA и залы для борьбы и бокса. Как было отмечено в ходе посещения стройплощадки, залы для борьбы будут пригодны для проведения в них соревнований федерального уровня. Этот проект субсидирует областное правительство: почти 135 млн рублей будет возвращено инвестору ООО «СК Армада» после окончания строительства. Всего же на реализацию проекта необходимо более 550 млн рублей.

Кроме крупного спортивного комплекса, в Краснообске идет строительство и центра поменьше: физкультурно-оздоровительного центра с искусственным льдом, площадь которого составит почти 3,3 тыс. кв. м. По словам главы региона, этот объект будет так же закончен в следующем году.

«Объект характеризуется высокой степенью готовности. По завершении строительства на крытом катке спортсмены смогут заниматься в две смены, на 90 человек каждая, вместимость трибун — 140 человек», — пояснили в пресс-службе областного правительства.

В ходе рабочей поездки губернатора также прозвучало, что сейчас власти рабочего поселка заняты поиском инвесторов для строительства крытых и открытых теннисных кортов.

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