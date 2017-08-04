За последние годы предпочтения потребителей к жилой недвижимости претерпели серьезные изменения: требования к комфорту возросли, потенциальные покупатели тщательно расставляют приоритеты и изучают весомые преимущества всех актуальных предложений. Один из ведущих экспертов рынка, генеральный директор компании «Сибирь Девелопмент» ИГОРЬ ПАНФИЛОВ в интервью «КС» рассказал о том, на что сегодня в первую очередь обращает внимание покупатель, каким аспектам застройщики должны уделять внимание и какова в целом ситуация на строительном рынке Новосибирска.

— Игорь Владиславович, как вы оцениваете текущую ситуацию на строительном рынке Новосибирской области? Какие перспективы видите для себя?

— Новосибирский рынок имеет прямую зависимость от общероссийского. На текущем этапе мы видим ощутимое падение платежеспособного спроса и объемов строительства, снижение наблюдается в пределах 30–40%. Скоро уже будет 15 лет, как мы работаем на рынке, и за это время были пройдены разные ситуации. Каждый раз они были уникальными, каждый бой не похож на предыдущие. Необходимо переформатироваться под требования потребителей.

— По вашим наблюдениям, сегодня предложение превышает спрос или же, наоборот, спрос преобладает?

— Конечно, предложение превышает спрос. Это достаточно сильно ощущается в сегменте экономкласса. Участники рынка проводят различные акции, чтобы определенным образом простимулировать спрос.

— Как, по вашему мнению, изменились предпочтения потребителей на рынке за последние годы?

— Прежде всего сегодня потребители хотят получать качественный продукт и нормальное место проживания, комфортную среду. Другое дело, что представления о комфорте несколько меняется. Если 5–7 лет назад благоустроенное жилье в многоквартирном доме воспринималось как благо, то сейчас, конечно, требования и понимание изменились. Потребители пожили в нормальных условиях, и теперь комфорт — это не просто лифт и горячая вода. Качество возросло, все нюансы нужно просчитывать. Сегодня люди учитывают минимальные параметры, о которых и не задумывались четыре года назад — как выезжать из дома в пробку, как возвращаться с работы домой. Это нормальные требования современного человека. Каким образом изменилась ситуация — ушел так называемый «спекулятивный инвестор». Сегодня есть только обычные жители, которые выбирают себе место для проживания. Второй фактор — цены на «вторичку» сравнялись со стоимостью «первички». Люди тщательно смотрят на весь набор опций, который они приобретают вместе с новым жильем. У вторичного жилья есть преимущества — такие, как обжитая среда. Человек лучше понимает, где и в каких условиях он будет жить, какое будет окружение. Для девелопера важно показать реальную перспективу завтрашнего дня. Люди хотят видеть, что именно они приобретают. Надо думать о продукте.

— Есть ли информация о том, какой процент покупателей составляют иногородние жители? Интересно понимать, за счет чего растет город и развивается строительный рынок.

— Существует серьезная внутренняя миграция за счет Казахстана. Процент подрос (приблизительно с 20% до 30–40%), было много переселенцев из области, из районов.

Среди остальных регионов можно выделить Якутию. Но для северян Новосибирск и Красноярск — не в приоритете, они чаще едут на юг. Поэтому мы фиксируем около 10% от общего потока.

Также нельзя не выделить Кузбасс. В основном это шахтерские города — Прокопьевск, Междуреченск.

Сегмент, на который нужно ориентироваться сейчас, — люди, которые меняют качество жизни. Важно переезжать из худших условий в лучшие. Это и является двигателем рынка.

— Расскажите о ваших текущих объектах. В каком состоянии сейчас находится ЖК «Заельцовский», идут ли работы в соответствии с планом?

— Да, все идет по плану. Первая очередь ЖК «Заельцовский» сдана в июне, плановый ввод в эксплуатацию второй очереди — II квартал 2019 года, но я думаю, что введем пораньше, и в конце 2018 года она будет завершена.

Квартиры в ЖК «Заельцовском» расположены в непосредственной близости от делового центра, откуда можно легко добраться до любой точки города. Все объекты имеют удобную современную планировку и оборудованы усиленной звукоизоляцией. Первые этажи зданий отдаются под коммерческие помещения. Жилая территория комплекса полностью огорожена и находится под видеонаблюдением, организованы удобные подземные парковки и современный детский городок, выполненный по нашему авторскому проекту благоустройства.

— Выгодно ли вкладывать деньги в инфраструктуру? Что предпочтительнее для потребителя: благоустройство территории или внутренняя отделка?

— Люди выбирают, оценивают, голосуют за место жительства, которое будет комфортным как дома, так и на придомовой территории. Есть примеры домов в Новосибирске, в которых имеется внутридомовая отделка, а во дворе ничего нет. Очень дорогие и серьезные проекты долго не могли найти своего покупателя в силу того, что вопросу благоустройства придомовой территории не уделялось должного внимания, при этом сами объекты достаточно фешенебельные. Поэтому должен быть баланс и соответствие тому пониманию, на которое человек рассчитывает. Если он себя видит в этой среде органично, значит — это нормальный продукт.

— Помимо упомянутых факторов, следует обратить внимание на транспортную доступность жилья. На ваш взгляд, где в Новосибирске такие места, у которых есть резервы в этом отношении?

— У нас особый подход к этому вопросу. В свое время мы одними из первых начали всерьез заниматься вопросами расселения ветхого жилья, причем не точечно, а именно целыми массивами. При возведении ЖК «Заельцовский» речь шла о сносе порядка двух или трех десятков индивидуальных жилых домов. Я считаю, что потенциал за этим. Мы должны осваивать те территории, которые являются ущербными с точки зрения градостроительной практики, и, конечно, промзону. Я не учитываю те участки, которые находятся на окраине города, на эти объекты предложения будут вырабатываться еще лет пять — это и Шестой микрорайон, и Восточный МЖК, и объекты в направлении Петухова. Север тоже сложен, там есть реальная «вторичка» и хорошие объекты, выставленные на продажу. На мой взгляд, нужно идти в центр и осваивать его.

— Но центр дорогой. Оправданы ли такие шаги?

— На сегодня 50% ликвидности продукта составляет его местоположение. Если мы посмотрим на лидеров рынка, то это объекты в центре.

— Какие территории представляют для вас интерес, могут стать предметом конкуренции?

— Ситуация складывается так, что сформированной территории нет. В Новосибирске застройка формировалась пятнами. Все локации могут концентрироваться вокруг тихого центра, но там уже нет места, и высокая стоимость. Есть хорошие комплексы, построенные также на ветхом жилье. В остальном — это промышленные зоны.

— Каковы ваши планы по дальнейшему развитию?

— Развитие будет, но не за счет больших валовых объемов. Сейчас мы реализуем еще один проект в центральной части города. Жилой комплекс будет сдаваться совместно с городским историческим садом «Альгамбра» на площади Кондратюка, к концу года планируем запустить продажи. Есть еще планы на несколько больших серьезных объектов. Мы настроены на постепенную их реализацию.

ООО «Сибирь Девелопмент»,

проектная декларация на сайте sibd.ru

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