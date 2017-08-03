Экс-глава омского Интерпола пойдет под суд за хищение 200 млн рублей

В Омске завершилось расследование уголовного дела о хищении 200 млн рублей у предпринимателей. Обвиняемый – один из начальников в областном УМВД.

Центральный районный суд Омска рассмотрит дело о хищении свыше 200 млн рублей, где обвиняемым является бывший руководитель отдела национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Омской области Владимир Трущелев. Такая сумма была украдена у предпринимателей, у которых Трущелев брал деньги в долг под высокие проценты, но так и не расплачивался с ними. Пострадали от действий сотрудника МВД девять предпринимателей.

«Полученные от бизнесменов денежные средства высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов обращал в свой доход по принципу «финансовой пирамиды»», — поделились в омской прокуратуре, добавив, что предприниматели доверяли Владимиру Трущелеву, зная о его высоком положении.

Преступление было совершенно полицейским еще во время службы в Интерполе с 2007-го по 2013 год. В 2013 году он уволился по собственному желанию, а в ноябре 2016 году по факту хищений было заведено уголовное дело. За крупное мошенничество экс-главе областного Интерпола грозит до 10 лет тюрьмы. За все время следствия Трущелев не признал вины и не выплатил многомиллионную задолженность. По словам обвиняемого, деньги были переданы третьему лицу для вложения в «пирамиду», но тот, забрав их, скрылся. Следователи считают такую версию ложной, но наложить арест на имущество и деньги Трущелева нет возможности: официально он ничем не владеет.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter