На выборы губернатора Томской области зарегистрировано четыре кандидата

Четыре кандидата в губернаторы Томской области, о которых сообщалось ранее, прошли официальную регистрацию. Об этом сообщается в материалах на сайте избирательной комиссии Томской области.

В итоге в числе зарегистрированных кандидатов на выборы в губернаторы Томской области действующий глава региона Сергей Жвачкин, выдвинутый «Единой Россией», депутат Законодательной думы области Наталья Барышникова от партии КПРФ, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной думы РФ Алексей Диденко, который представляет ЛДПР, и баллотирующийся от «Справедливой России» травматолог-ортопед Александр Ростовцев.

Отказ в регистрации был дан только одному кандидату — представителю «Коммунистов России» Олегу Федосееву.

Напомним, выборы губернатора Томской области состоятся 10 сентября в единый день голосования.

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