Сергею Бойко отказано в удовлетворении жалобы на решение избиркома

Рабочая группа избиркома Новосибирской области не приняла апелляцию Сергея Бойко на решение об отказе в его регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания Новосибирской области. «Камнем преткновения» стали экспертиза графолога и данные УФМС, на которые опиралась избирательная комиссия 21 округа в своем решении.

Руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко подал апелляционную жалобу после решения об отказе в его регистрации в качестве кандидата в депутаты заксобрания по 21 округу. 2 августа в пресс-центре правительства Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению жалобы бывшего кандидата.

В своем обращении к рабочей группе Сергей Бойко подверг сомнению заключения графолога и УФМС о недействительности 71 подписи из отобранных для проверки подписных листов. Он заявил, что располагает заявлениями и устными признаниями отдельных граждан, чьи подписи были «отбракованы» графологом. При этом графолог счел недействительными не сами автографы, а написание даты сбора подписи (по закону это должен делать сам «подписант», а не сборщик). Также политик оспорил сведения УФМС о фамилиях, паспортных данных и прописке, на основе которых часть подписей была признана недействительной, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении копии паспортов и личные заявления. Тем не менее, Бойко признал правомерность решения по 22 подписям, в которых ошибки были допущены сборщиками.

Пообещав, что будет оспаривать принятое решение в вышестоящих инстанциях и суде, экс-кандидат спросил членов рабочей группы о том, с помощью каких процедур он может опровергнуть экспертизу графолога и УФМС и добиться отмены принятого избиркомом решения до начала избирательной кампании. В ответ представители рабочей группы облизбиркома отметили, что у них нет правовых оснований сомневаться в заключениях экспертов без достаточных доказательств. На вопрос о том, в какой форме эти доказательства могут быть представлены, однозначного ответа дано не было.

По итогам заседания апелляционная жалоба Сергея Бойко была отклонена, хотя одна из «отбракованных» подписей была признана действительной. Напомним, что из трехсот отобранных для проверки подписей в поддержку данного кандидата были признаны недействительными 71. Это составляет около 20% выборки, тогда как для прохождения их должно быть не более 10%. За день до решения по Сергею Бойко отказ в регистрации получил кандидат от «Коммунистов России» Виктор Куршин – в его списках были признаны недействительными 58 подписей.

На данный момент в списках кандидатов на сентябрьские довыборы в депутаты законодательного собрания Новосибирской области по 21 округу осталось пять человек, которым не требовалось собирать подписные листы: Александр Бойко («Единая Россия»), Сергей Клестов (КПРФ), Илья Кононыхин (ЛДПР), Константин Антонов («Родина») и Надежда Ланцова («Справедливая Россия»).

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