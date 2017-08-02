Сбербанк банкротит депутата Госдумы от Красноярского края

«Сбербанк России» подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании гражданина банкротом в отношении депутата Государственной думы Виктора Зубарева.



Виктор Зубарев родился в 1961 году. Является депутатом Государственной думы (6 и 7 созыв). В 2014-2016 году был министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. Член партии «Единая Россия».

Заявление о признании депутата Госдумы Виктора Зубарева банкротом, как физического лица, Сбербанк подал 28 июля (информация была опубликована на сайте сегодня). Сумма долга составляет 198,3 млн руб.

ФедералПресс пишет, что долги Виктора Зубарева могут быть связаны с тем, что он выступил поручителем по кредиту, который взял бизнесмен и бывший депутат заксобрания Красноярского края Сергей Блинов для покупки торгового комплекса «КрасТЭЦ» (Сергей Блинов скончался в марте этого года). При этом Виктор Зубарев владел совместно с Сергеем Блиновым долями в данном ТК, а также в компании «УКТК».

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