Группа компаний «Обувь России» и банк «ГЛОБЭКС» объявляют об открытии банком возобновляемой кредитной линии в объеме 800 млн руб. на 3 года. Привлечение новой линии позволит увеличить диверсификацию источников заемных средств и снизит среднюю стоимость их обслуживания. Кредитное соглашение было подписано 1 августа 2017 г.

«Мы в очередной раз подтвердили свой статус качественного заемщика благодаря получению новой кредитной линии с целью диверсификации источников финансирования нашего динамичного развития, — комментирует директор ГК «Обувь России» Антон Титов. — Финансовая поддержка банка «ГЛОБЭКС» — одного из наших ключевых финансовых партнеров — играет важную роль в достижении стратегических целей компании. В последние годы мы активно развиваем новые направления бизнеса, в том числе и обувное производство, что позволило нам повысить нашу конкурентоспособность и укрепить позиции на рынке».

«Банк «ГЛОБЭКС» сотрудничает с Группой компаний «Обувь России» с мая 2012 года, когда была открыта первая кредитная линия на сумму 300 млн рублей. «Обувь России» — динамично развивающаяся компания, которая стабильно демонстрирует высокие финансовые показатели, — говорит управляющий Филиалом «Новосибирский» банка «ГЛОБЭКС» Константин Макиенко. — Мы считаем важным поддерживать те предприятия, которые вносят большой вклад в развитие экономики нашей страны».

На текущий момент Группа «Обувь России» насчитывает более 500 магазинов в более чем 140 городах России.

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